Demi Lovato chỉ yêu đàn ông chín chắn

Nữ ca sĩ 21 tuổi tâm sự, chỉ những người từng trải mới có thể thấu hiểu và giúp cô kiểm soát tinh thần.

Demi Lovato từng có lịch sử nghiện rượu, ma túy, khủng hoảng tâm lý và rối loạn ăn uống. Nữ giám khảo X Factor Mỹ đã phải đi cai nghiện và điều trị tâm lý vào năm 2010. Sau khoảng thời gian rắc rối này, Demi đã "lột xác" trở thành một cô gái vui vẻ, khỏe khoắn hơn. Tuy vậy, cựu sao Disney luôn tự nhận mình là một người chất chứa nhiều suy tư và già hơn lứa tuổi. Cô từng chia sẻ: "Đôi khi tôi nghĩ trong mình cùng tồn tại 3 cuộc đời. Tôi vẫn đang tìm hiểu tôi là ai".

Demi cá tính trên tạp chí YOU.

Với những nỗi niềm đó, Demi muốn tìm kiếm bạn trai là những người thực sự chín chắn để làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Demi tâm sự trên tạp chí YOU: "Tôi nghĩ rằng sẽ là quá sức với anh chàng nào đó chưa đủ sự trưởng thành để có thể ủng hộ tôi về mặt tinh thần".

Trước đây, Demi từng có hai cuộc tình nổi tiếng, với ca sĩ Joe Jonas và tài tử Wilmer Valderrama. Hai mối tình này đều sớm tan vỡ trong giai đoạn Demi đang nghiện ngập và bị khủng hoảng. Nữ ca sĩ bày tỏ, chuyện yêu đương với một nghệ sĩ showbiz như cô luôn thực sự khó khăn: "Mối quan hệ riêng tư của bạn luôn bị công khai và khi kết thúc, nó cũng trở thành một vụ lùm xùm trước dư luận".

Demi và Wilmer Valderrama có mối quan hệ tình cảm dùng dằng trước khi đổ vỡ chính thức.

Joe Jonas từng chia sẻ lý do chia tay Demi vì hai người không hợp nhau.

Cách đây vài tháng, Demi không khỏi xấu hổ khi những bức ảnh giường chiếu nóng bỏng của cô và Wilmer Valderrama thời yêu nhau bị phát tán. Một số nguồn tin khẳng định trên tờ The Daily Beast, chính Wilmer đã làm rò rỉ bộ ảnh này để gây tiếng tăm trở lại. Tuy nhiên, Demi giận dữ bác bỏ tin đồn này và chỉ trích người viết bài báo là kẻ "khốn kiếp ngu xuẩn".

Demi được biết đến là một cô gái sống thẳng thắn và cởi mở. Cô không ngại công khai quá khứ rắc rối của mình và từng viết cuốn tự truyện Staying Strong để kể lại những năm tháng đó. Giọng ca Made in the USA chia sẻ trên tạp chí YOU: "Khi bạn không còn che giấu điều gì cả, bạn không phải lo lắng về việc nó bị phơi bày một ngày nào đó. Tôi không còn quan tâm ai đó biết về cuộc sống của tôi và giờ tôi như một cuốn sách mở với sức nặng khổng lồ đã được trút bỏ khỏi đôi vai".

Hoài Vũ