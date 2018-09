Demi Lovato cảm ơn Chúa đã cho cơ hội sống sót

Nữ ca sĩ 25 tuổi lần đầu lên tiếng sau tai nạn sốc heroin, hứa sẽ nỗ lực chiến đấu với nghiện ngập.

Gần hai tuần sau vụ sốc ma túy, Demi Lovato đã phá vỡ im lặng với tâm thư dài chia sẻ trên Instagram khi vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện. Demi thú nhận thẳng thắn về vấn đề của bản thân và những cảm xúc của cô sau khi "từ cõi chết trở về".

Demi Lovato đi cấp cứu từ ngày 24/7 vì dùng ma túy quá liều.

"Tôi đã luôn minh bạch về hành trình chiến đấu với nghiện ngập của mình", Demi viết. "Điều tôi học được là căn bệnh này sẽ không tự biến mất hoặc hết dần theo thời gian. Đó là thứ mà tôi sẽ phải tiếp tục vượt qua và vẫn chưa làm được".

Giọng ca Let It Go cảm ơn Chúa đã "giữ tôi sống và trở lại khỏe mạnh", cảm ơn người hâm mộ "vì đã gửi lời cầu nguyện giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn này". Cô cũng không quên cảm ơn gia đình, bạn bè và các nhân viên y tế của bệnh viện Cedars: "Nếu không có mọi người, tôi đã không thể ngồi đây để viết bức thư này".

Demi hứa sẽ nỗ lực cai nghiện sau tai nạn này: "Bây giờ tôi cần thời gian để hồi phục và tập trung vào hành trình tỉnh táo. Tình yêu mà các bạn dành cho tôi sẽ không bao giờ bị lãng quên vô ích. Tôi mong một ngày có thể nói với các bạn rằng tôi đã vượt qua được vùng tăm tối. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu!".

Sáng 24/7, Demi Lovato được tìm thấy bất tỉnh tại nhà riêng ở Hollywood vì dùng ma túy quá liều. Cô đã trải qua một đêm dài tiệc tùng trước đó. Bạn bè lập tức cho Demi dùng thuốc giải độc và gọi cấp cứu đưa cô tới bệnh viện. Nữ ca sĩ may mắn tỉnh lại ngay tối hôm đó nhưng cô trải qua nhiều ngày bị nôn và sốt cao vì biến chứng của sốc thuốc.

Theo các nguồn tin, Demi sẽ đến thẳng một trung tâm cai nghiện sau khi xuất viện. Vào năm 2010, nữ ca sĩ đã phải vào trại cai nghiện 3 tháng và sau đó vẫn âm thầm chiến đấu với nghiệp ngập suốt nhiều năm.

Demi Lovato hát 'Let it go' Demi Lovato hát "Let it go", bài hát nổi tiếng cùng bộ phim "Frozen".