Demi Lovato bất ngờ khỏa thân trần trụi

Nữ ca sĩ 23 tuổi gọi đó là sự 'giải phóng cơ thể' khi cô đứng trước ống kính trong trạng thái nguyên sơ nhất.

Demi trên tạp chí Vanity Fair.

Demi Lovato vừa thực hiện bộ ảnh nude táo bạo với tạp chí Vanity Fair. Cô thoát y, để mặt mộc khi làm việc với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Patrick Ecclesine. Buổi chụp hình và phỏng vấn đặc biệt này kéo dài gần hết đêm. Nhiếp ảnh gia kể: "Demi chưa từng khỏa thân hoàn toàn trước đó, bởi vậy tôi đã phải hết sức tôn trọng điều này và di chuyển nhẹ nhàng mỗi khi bấm máy. Khi tôi chụp xong vào lúc 3h sáng, cô ấy trao cho tôi một cái ôm khẽ và cảm ơn tôi vì đã làm cho cô cảm thấy mình thực sự xinh đẹp. Tôi cũng cảm ơn Demi vì sự tự tin của cô ấy".

Trong khi đó, Demi lý giải về quyết định chụp ảnh nude: "Nếu có một điều gì đó tôi đã học được trong ngày hôm qua, đó chính là cuộc sống quá ngắn ngủi" - nữ ca sĩ nhận lời phỏng vấn 1 ngày sau khi người cụ mà cô yêu quý vừa qua đời. "Tôi sắp phát hành một album mà cuối cùng đã phản ánh chân thực tôi là ai. Làm thế nào để tôi nắm bắt được chương mới trong cuộc đời? Làm thế nào tôi có thể làm hết khả năng? Sự tự tin có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thả lỏng, là chân thực và đó là con người tôi. Tôi muốn sự giải phóng, sự tự do".

Demi tiếp tục chia sẻ: "Sẽ là thế nào nếu chúng ta thực hiện một bộ ảnh hoàn toàn trần trụi, nguyên sơ. Siêu sexy nhưng không trang điểm, không cần ánh sáng, không chỉnh sửa và không quần áo. Hãy thực hiện ngay ở đây nhé, ngay bây giờ luôn".

Nữ ca sĩ 23 tuổi tự tin thoát y để thể hiện hình ảnh chân thực của mình.

Giọng ca Cool for the Summer cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết: "Lý do tôi quyết định chụp bộ ảnh này bởi vì khi tôi nghĩ đến sự tự tin, tôi nghĩ về nhiều thứ mình có thể làm, nhưng một thứ rất đặc biệt đó là cảm giác thoải mái về cơ thể mình. Tôi muốn những phụ nữ khác thấy rằng, bạn có thể vượt qua được mặc cảm hình ảnh cơ thể và tự tin về làn da của mình. Trong quá khứ, tôi chịu đựng chứng rối loạn ăn uống và đã ghét từng centimet cơ thể của mình. Nhưng rồi tôi đã cố học cách yêu bản thân".

Vài ngày trước, Demi Lovato cũng quyết định chụp ảnh ngực trần trên tạp chí Complex tháng 11.

Hoài Vũ