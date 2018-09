Đạo diễn Woody Allen bị khơi lại chuyện sàm sỡ con gái

Ngay sau khi nhận giải Thành tựu trọn đời, Woody đã bị con trai và bạn gái cũ chỉ trích kịch liệt.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng tối 12/1, đạo diễn Woody Allen được Hiệp hội các nhà báo nước ngoài ở Hollywood trao tặng giải thưởng Thành tựu trọn đời. Vị đạo diễn 78 tuổi đã không đến dự nhưng ông vẫn được một người bạn là nữ diễn viên Diane Keaton tôn vinh trong bài phát biểu rất dài và cảm động.

Ngay sau đó, con trai của Woody Allen, Ronan Farrow, đã có phản ứng mạnh mẽ về giải thưởng này. Ronan cho rằng, Diane Keaton đã quá tán dương Woody mà bỏ qua những sự thật đen tối trong quá khứ của ông - chuyện ông đã sàm sỡ cô con gái nuôi 7 tuổi Dylan.

Ronan Farrow đã từ mặt cha từ khi cậu còn bé.

Ronan Farrow viết trên Twitter: "Khi tôn vinh Woody Allen, họ đã bỏ sót một chuyện đó là một phụ nữ đã công khai khẳng định bị ông sờ mó lúc 7 tuổi?".

Woody Allen từng bị tố cáo đã chạm vào chỗ nhạy cảm của cô bé Dylan, con gái nuôi của ông và nữ diễn viên Mia Farrow. Chuyện này bị đưa ra tòa khi Woody và Mia chia tay và tranh giành quyền nuôi con vào năm 1992. Tuy nhiên, sau đó vì Dylan sợ hãi xuất hiện làm chứng trước tòa nên vụ kiện đã bị bãi bỏ. Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Vanity Fair vào đầu năm 2013, Dylan một lần nữa xác nhận chuyện khiến cô sợ hãi này.

Vào sáng 13/1, nữ diễn viên Mia Farrow cũng lên tiếng chỉ trích giải thưởng Quả cầu vàng vì đã vinh danh Woody Allen. Ngôi sao 68 tuổi viết: "Một cô gái đã kể chi tiết việc Woody Allen quấy rối cô lúc 7 tuổi. Giải thưởng của Quả cầu vàng đã coi khinh cô ấy và tất cả những người bị quấy rối".

Mia khi còn chung sống với Woody Allen và nhận hai người con nuôi.

Rất nhiều khán giả cũng tỏ ra bất bình trước giải thưởng này. Một Twitter mang tên Anna Holmes viết: "Woody Allen là một người lập dị. Tất cả những người bố đều không quấy rối tình dục con gái".

Woody Allen thậm chí còn bị khui chuyện đã kết hôn với cô con gái nuôi người Hàn Quốc Soon -Yi Previn. Chuyện tình ngang trái của hai người vào những năm 1990 từng gây chấn động một thời. Soon -Yi vốn là một trong những người con nuôi của Mia Farrow và chồng cũ, Andre Previn. Sau khi Mia Farrow ly hôn Andre và hẹn hò với Woody Allen năm 1980, Soon -Yi cũng trở thành con nuôi của Woody. Trong những năm tháng chung sống hạnh phúc, cặp sao Mia và Woody còn nhận nuôi thêm hai cô con con gái Moses và Dylan. Họ cũng sinh cậu con trai khôi ngô Ronan Farrow năm 1987.

Tuy nhiên, năm 1992, Mia bàng hoàng phát hiện ra cô con gái yêu quý Soon -Yi ngủ với người bạn đời của mình. Lúc đó Soon -Yi 20 tuổi trong khi Woody 55 tuổi. Nữ diễn viên Mia càng đau đớn hơn khi Woody và con gái nuôi công khai tình yêu bất chấp dư luận dị nghị. Thậm chí đến năm 1997, họ đã tổ chức đám cưới ở Venice, Italy và chung sống hạnh phúc đến tận bây giờ.

Woody Allen yêu Soon-Yi và kết hôn bất chấp người thân và dư luận chỉ trích.

Sau lễ trao giải Quả cầu vàng, trên mạng xã hội đăng tải nhiều lời bình phẩm không hay về Woody Allen. Một người viết: "Chúc mừng Woody Allen đã giành giải Thành tựu trọn đời. Ông ấy đã cưới con gái của mình". Một khán giả khác châm chích: "Ngay khi giải Thành tựu trọn đời được thông báo ở Los Angeles, Woody Allen đang ở New York để giải thích về phân tâm học Freud với Soon-Yi".

Trong khi đó, vị đạo diễn Midnight in Paris hoàn toàn giữ im lặng từ khi ông được thông báo nhận giải thưởng Quả cầu vàng cho đến sau khi bị con trai và mọi người lên án.

Hoài Vũ