Đạo diễn năn nỉ J.Lo đóng cảnh sex thật bạo liệt

Jennifer Lopez phải quay lại cảnh mây mưa với bạn diễn trẻ vì cô diễn chưa đủ nóng bỏng.

Jennifer và Ryan Guzman trong "The Boy Next Door".

Ngôi sao 45 tuổi Jennifer Lopez chia sẻ trên tờ Celebuzz, dù đã đóng phim nhiều năm cô vẫn không thoải mái với việc diễn cảnh nóng. Tuy nhiên, người đẹp buộc phải làm điều đó trong bộ phim mới nhất, The Boy Next Door. J.Lo vào vai Claire Peterson - nữ giáo viên trung tuổi đang bị tổn thương vì chồng đi ngoại tình, một ngày nọ bị say nắng trước chàng trai trẻ vừa chuyển đến ở nhà kế bên. Sau tình một đêm cuồng nhiệt, Claire nhận ra mối quan hệ trở nên nguy hiểm khi người tình trẻ của cô quá si mê và ám ảnh mình.

Jennifer kể về cảnh sex đóng cùng nam diễn viên Ryan Guzman kém cô 18 tuổi: "Đóng những cảnh ấy không hề dễ chịu chút nào. Đó không phải thứ bạn sẽ quen khi làm một diễn viên. Thật khó khi thể hiện cảm xúc trong lúc diễn. Chúng tôi đã hoàn thành một số cảnh khó nhưng cuối ngày hôm đó mới là một cảnh cực kỳ quan trọng. Đó là khoảnh khắc hai nhân vật hòa quyện vào nhau. Nếu nó không mãnh liệt và không đủ chân thực, toàn bộ những cảnh khác sẽ không còn ý nghĩa gì nữa".

Jennifer không cần nhờ người đóng thế cảnh nóng nhưng ban đầu cô đã không dám diễn hết mình.

Tuy nhiên, bà mẹ hai con đã không dám diễn hết mình. Đạo diễn Rob Cohen thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với diễn xuất của Jennifer Lopez. Đạo diễn kể: "Vấn đề là toàn bộ câu chuyện khởi nguồn từ cảnh đó. Nó là mắt xích quan trọng nhất cho những gì diễn ra tiếp theo. Thực tế là chúng tôi đã phải quay hai lần. Jennifer đã diễn theo cách an toàn, bởi vậy tôi không còn lựa chọn nào khác là phải bỏ lần quay đó đi. Nó rất lãng mạn nhưng không bạo liệt, không khiêu khích và chẳng có gì kích thích cả".

Rob Cohen đã phải thuyết phục Jennifer và Ryan Guzman quay lại lần thứ hai: "Tôi trở lại phòng và nói với Jen: Hãy quay cảnh đó theo ý anh nhé, anh muốn cảnh đó thật dữ dội. Anh sẽ không tranh cãi thêm nữa. Em có thể xem lại lần diễn trước và nếu em cảm thấy hài lòng với diễn xuất của mình, chúng ta sẽ sử dụng nó. Nhưng hãy diễn lại cho anh một lần nữa bởi nếu cảnh đó chưa đủ độ, chúng ta sẽ chẳng có gì để làm nữa. Sau đó cô ấy đã đồng ý, Ryan cũng vậy. Và chúng tôi đã hoàn thành mọi thứ".

Trong một cuộc phỏng vấn khác trên tạp chí Latina, Jennifer Lopez cũng chia sẻ sự ngượng ngùng khi diễn cảnh sex cùng đồng nghiệp trẻ: "Chúng tôi đã phải dàn dựng từng cảnh một. Tôi đã khá xấu hổ. Đạo diễn Rob Cohen liên tục nhắc nhở: Hãy di chuyển bàn tay sang phải một chút! Em có thể uốn cong người hơn nữa được không? Đó là cảnh rất khêu gợi trên màn ảnh nhưng thực sự khi quay lại chẳng sexy chút nào!".

Trailer phim "The Boy Next Door"

Jennifer và Ryan Guzman hiện bận rộn đi quảng bá phim. Bộ phim The Boy Next Door sẽ được công chiếu ở Bắc Mỹ từ ngày 23/1.

Hoài Vũ