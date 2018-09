Đạo diễn 'Alice in Wonderland' chia tay bạn đời

Đạo diễn Tim Burton và nữ diễn viên Helena Bonham Carter lặng lẽ kết thúc sau 13 năm chung sống bên nhau.

Tim Burton và Helena Bonham Carter.

Đại diện của Helena chia sẻ trên tờ Us: "Tim Burton và Helena Bonham Carter đã chia tay trong êm thấm từ đầu năm nay. Họ vẫn tiếp tục làm bạn bè và cùng chăm sóc các con của họ. Chúng tôi mong các bạn tôn trọng sự riêng tư của họ trong thời gian này".

Tim Burton và Helena chưa từng kết hôn nhưng họ luôn coi nhau như tri âm, tri kỷ. Cặp nghệ sĩ Hollywood đã có hai người con, Billy 11 tuổi và Nell 7 tuổi. Vị đạo diễn tài năng gặp gỡ và yêu Helena vào năm 2001 trên trường quay Planet of the Apes. Helena tiếp tục tham gia nhiều bộ phim khác của Tim như Big Fish (2003), Corpse Bride (2005), Sweeney Todd (2007) và Alice in Wonderland (2010)... Họ không chỉ hợp nhau về phong cách nghệ thuật mà còn rất ăn ý trong lối sống có phần hơi lập dị.

Cuối năm ngoái, paparazzi bất ngờ chụp được hình ảnh đạo diễn Tim Burton đang ôm hôn một cô gái trẻ bên ngoài rạp chiếu phim ở London giữa đêm khuya. Tin đồn mối quan hệ của ông và Helena rạn vỡ bắt đầu rộ lên. Tuy nhiên, đại diện của Helena đã bác bỏ thông tin này và cho rằng mọi người đã hiểu nhầm những bức ảnh đó.

Hình ảnh Tim Burton hôn cô gái trẻ vào tháng 10 năm ngoái.

Sau khi lặng lẽ chia tay từ đầu năm, vợ chồng Tim Burton vẫn xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ. Lần cuối cùng họ sóng đôi là vào tháng trước tại London. Khi đó, Helena vẫn âu yếm gọi Tim là "đứa trẻ to xác" và kể rằng "anh ấy thích những món đồ Giáng sinh giống như một đứa trẻ".

Hoài Vũ