Daniel Radcliffe tiết lộ kinh nghiệm giường chiếu

Nam diễn viên 'Harry Potter' tự hào kể, lần anh mất zin đã diễn ra rất tuyệt vời.

Daniel Radcliffe.

Nhân dịp đi quảng bá bộ phim hài tình cảm What If, Daniel Radcliffe đã mở lòng thổ lộ về chuyện yêu đương và sex của anh. Ngôi sao 25 tuổi chia sẻ trên tạp chí Elle: "Tôi là một trong số ít người có được cảm giác tuyệt vời trong lần đầu tiên. Đó là với một cô gái tôi đã thấu hiểu. Tôi rất vui khi có thể chia sẻ với các bạn rằng, từ sau lần đó tôi đã rất nhiều cuộc ân ái tuyệt hơn và không hề có chút bối rối nào cả".

Daniel đã không ngại ngần tâm sự về kinh nghiệm giường chiếu của mình. Anh kể: "Đối với một số người, sex có thể thăng hoa hơn khi uống rượu nhưng tôi thì không. Tôi luôn 'yêu' tốt hơn trong lúc tỉnh táo".

Tài tử người Anh đang hẹn hò cô bạn diễn Erin Darke sau khi đóng phim Kill Your Darlings năm 2012. Trước đó Daniel có mối tình sâu đậm với nữ trợ lý sản xuất phim Rosie Coker trong khoảng 2 năm. Còn thời tuổi teen khi đóng Harry Potter, Daniel không công khai hẹn hò cô gái nào mặc dù có những mối tình bí mật.

Daniel và cô bạn gái hiện tại, Erin Darke.

Khác với vẻ bề ngoài, Daniel luôn là anh chàng bạo miệng khi tâm sự về những chuyện tế nhị và đặc biệt không e ngại đóng cảnh nóng và thoát y. Vào năm 2007, khi còn ở tuổi teen, nam diễn viên đã khỏa thân diễn vở kịch Equus trên sân khấu Broadway. Khi đó, "cậu bé phù thủy" bày tỏ: "Tôi khá thoải mái khi diễn cảnh đó. Không vấn đề gì khi nude trên sân khấu ở tuổi 17. Tuy nhiên sau đó tôi cảm thấy ngại kinh khủng vì có hẹn hò với một vài cô gái tại thời điểm đó. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường và bảo: "Ồ, thật tuyệt, em đã nhìn thấy anh trần trụi".

Daniel Radcliffe cũng nhận đóng nhiều cảnh yêu đương đồng tính trong phim Kill Your Darlings. Tuy vậy sắp tới, nam diễn viên sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim hài What If với cuộc tình cực kỳ ngọt ngào, trong sáng của tuổi mới lớn.

Hoài Vũ