Danh tính kẻ sát hại ca sĩ Christina được tiết lộ

Hung thủ 27 tuổi đã mang 2 khẩu súng và một con dao săn lớn tới nhà hát để sát hại Christina Grimmie.

Chiều ngày 11/6 theo giờ địa phương, cảnh sát vùng Orlando (tiểu bang Florida) đã công bố danh tính kẻ nổ súng bắn nữ ca sĩ Top 3 The Voice, Christina Grimmie, vào đêm thứ 6. Văn phòng cảnh sát đăng tải bức ảnh hung thủ và chú thích: "Người đã bắn và giết Christina Grimmie là Kevin James Loibl. Hắn sinh ngày 3/10/1989".

Kevin James Loibl - kẻ đã bắn nữ ca sĩ Christina vào đêm 10/6.

Cảnh sát cho biết, Kevin đã mang theo hai khẩu súng ngắn, đạn dược bổ sung và một con dao săn lớn. Vụ nổ súng xảy ra phía sau nhà hát vào khoảng 22h hơn trong khi Christina đang tổ chức buổi gặp fan. Có khoảng 120 người trong nhà hát tại thời điểm đó. "Tên này đã tiến gần đến chỗ Christina và nổ súng", cảnh sát trưởng cho biết.

Cảnh sát trưởng John Mina khẳng định, không có dấu hiệu cho thấy Christina biết kẻ sát hại trước khi hắn tới. Theo điều tra, nghi phạm đã đi từ thành phố St. Petersburg ở Florida tới Orlando để giết Christina: "Hắn đến đây để thực hiện tội ác này và đã lên kế hoạch quay về nhà". Mina nghi ngờ Kevin đã định rời khỏi Orlando bằng phương tiện giao thông công cộng như tàu hoặc xe bus bởi cảnh sát không tìm thấy xe hơi của hắn. Tuy nhiên, khi bị anh trai của Christina lao đến khống chế, hắn đã bắn vào đầu tự sát.

Christina qua đời khi mới 22 tuổi. Cô từng giành vị trí thứ 3 tại The Voice Mỹ năm 2014.

Các thám tử hy vọng sẽ tìm được thông tin từ điện thoại của Kevin James Loibl để hiểu được động cơ giết người của hắn. Các thám tử đang điều tra nơi cư trú của hắn, máy tính và các thiết bị khác.

Phía nhà hát nói rằng, các nhân viên bảo vệ của nhà hát đã kiểm tra túi xách của các khán giả tới xem nhưng họ không sử dụng thiết bị dò kim loại. Đại diện của nhà hát The Plaza Live Venue gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nữ ca sĩ vì bi kịch này.

Hiện trường sau vụ sát hại.

Christina chỉ kết thúc buổi biểu diễn cùng ban nhạc Before You Exit tại nhà hát. Cô đi tour cùng ban nhạc và đã trình diễn hai ca khúc Liar Liar và Without Him trong đêm nhạc tối 10/6. Các fan chia sẻ rằng, Christina Grimmie đã "bằng cả tâm hồn" và cô đã rất hạnh phúc giao lưu với khán giả sau buổi biểu diễn.

Hoài Vũ