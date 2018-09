Danh tiếng, tiền bạc và scandal của chị em Kim sau 10 năm bước vào showbiz

Cô chị cả Kourtney Kardashian từng là người dè dặt nhất trong những ngày đầu tham gia show truyền hình "Keeping Up with the Kardashians". Tuy nhiên, cô sớm quen với cuộc sống nổi tiếng và cùng các em kinh doanh thành công dòng thời trang riêng. Kourtney còn theo đuổi đam mê riêng là thiết kế nội thất. Mối quan hệ tình cảm của Kourtney với doanh nhân Scott Disick cũng gây chú ý trong suốt 10 năm qua, từ lúc họ bắt đầu hẹn hò, sinh liền 3 nhóc tỳ đẹp như thiên thần cho đến khi rạn vỡ. Hiện, Kourtney đã chia tay anh chàng đào hoa Scott Disick và đang say trong hạnh phúc với bồ trẻ kém 15 tuổi - người mẫu Younes Bendjima.