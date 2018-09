Nữ ca sĩ bị mất thăng bằng vì xỏ đôi giày cao gót trình diễn tại lễ hội âm nhạc ở Dubai.

Kesha bất ngờ "vồ ếch" trên sân khấu RedfestDXB Dubai Festival tối 9/2. Khi đang trình diễn ca khúc We R Who We R, ngôi sao 30 tuổi bị trẹo chân và ngã lộn nhào.

Đang biểu diễn, Kesha bị ngã lộn nhào trên sân khấu

Tuy nhiên, Kesha đã xử lý sự cố một cách chuyên nghiệp. Không hề bối rối, cô nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục hát, không bỏ lỡ một nhịp. Người hâm mộ vỗ tay cuồng nhiệt để cổ vũ nữ ca sĩ.

Kesha trong đêm nhạc ở Dubai tối thứ 6.

Tại lễ trao giải Grammy 2018 diễn ra hôm 27/1, Kesha đã có màn trình diễn xúc động để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả và các đồng nghiệp. Với giọng hát mạnh mẽ và đầy truyền cảm, Kesha thể hiện ca khúc Praying cùng các nữ nghệ sĩ để phản đối nạn quấy rối tình dục trong làng giải trí. Những cảm xúc chân thật của Kesha đến từ chính những trải nghiệm trong cuộc đời cô. Nữ ca sĩ từng tố cáo bị nhà sản xuất Dr Luke Gottwald quấy rối tình dục trong suốt nhiều năm hợp tác cùng.