Dàn sao 'Titanic' đổi thay sau 20 năm

Khi đóng vai chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson, Leonardo DiCaprio vẫn là nam diễn viên 21 tuổi trẻ măng và lãng tử. Mặc dù đã đóng nhiều phim điện ảnh trước đó nhưng đến "Titanic", sự nghiệp của Leo mới thực sự cất cánh. Anh trở thành ngôi sao trong nhiều bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Martin Scorsese như "The Departed", "Gangs of New York" và "The Aviator". Những tác phẩm điện ảnh Leo tham gia đều gây tiếng vang lớn và bản thân anh cũng liên tiếp giành được đề cử Oscar. Năm 2016, tài tử cuối cùng cũng chiến thắng tượng vàng danh giá sau 4 lần đề cử. Năm 2008, Leonardo có cơ hội tái hợp với Kate Winslet trong bộ phim "Revolutionary Road". Sau hai lần đóng cặp với nhau, tình bạn của Leo và Kate càng sâu sắc hơn. Họ vừa có dịp hội ngộ tình cảm trong sự kiện về môi trường do Leonardo tổ chức tại Tây Ban Nha. Nam diễn viên 42 tuổi hiện vẫn độc thân. Anh đã trải qua vô số cuộc tình với những chân dài gợi cảm trong làng mẫu nhưng chưa người đẹp nào níu giữ được Leo quá 5 năm.