Dàn diễn viên 'Nhật ký công chúa' sau 15 năm

Nam diễn viên Erik von Detten vào vai Josh Bryant - chàng hot boy trường trung học mà Mia rất đỗi si mê nhưng không bao giờ dám thổ lộ. Sau "Nhật ký công chúa", Erik tham gia nhiều bộ phim truyền hình như "The Legend of Tarzan", "Malcolm in the Middle"... Mặc dù có vẻ ngoài quyến rũ và xuất hiện khá thường xuyên trên màn ảnh nhưng nam diễn viên sinh năm 1982 không thực sự có dấu ấn đặc biệt trong bộ phim nào. Có lẽ đó là lý do Erik giải nghệ vào năm 2010.