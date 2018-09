Đám tang con gái Whitney Houston náo loạn

Buổi lễ bị gián đoạn bởi người cô bên nhà Brown tức tối, la lối vì mâu thuẫn với Pat Houston, dì Bobbi.

Đám tang của Bobbi Kristina Brown, con gái độc nhất của Whitney Houston và Bobby Brown được tổ chức riêng tư tại nhà thờ Saint James United Methodist, Georgia hôm thứ 7, 1/8. Các thành viên trong gia đình Houston và Brown cùng một số người bạn thân thích đã cùng tề tựu, đưa tiễn linh hồn của ngôi sao 22 tuổi về với người mẹ quá cố. Theo nguồn tin trên People và Entertainment Tonight, bạn trai của Bobbi, Nick Gordon, không được phép tham dự dù đã gửi mail xin phép gia đình bạn gái.

Tang lễ của Bobbi Brown được tổ chức tại nhà thờ Saint James United Methodist hôm 1/8.

Tất cả khách mời đều mặc trang phục tối màu và có mặt từ sớm. Lễ tang bắt đầu lúc 11h (giờ địa phương) và kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Buổi lễ diễn ra trang trọng trong không khí bi thương, khác với dự kiến ban đầu, tổ chức một bữa tiệc mang chủ đề "Tuổi 16 ngọt ngào". Ông Bobby Brown, bố của Bobbi, đã nghẹn ngào gửi một thông điệp trên tờ chương trình của tang lễ được phát cho mọi người: “I also will always love you” (Bố cũng sẽ luôn luôn yêu con), gợi nhớ đến ca khúc bất hủ của danh ca Whitney, I Will Always Love You. Ca khúc Stand mà Donnie McClurkin từng hát trong đám tang Whitney năm 2012 được dàn hợp xướng thể hiện lại khiến nhiều người xúc động. Cuối cùng, con gái Whitney được đưa khỏi nhà thờ trong tiếng kèn sâu lắng của giai điệu bài hát Ave Maria.

Bobby đã rất đau lòng và không cầm được nước mắt, khóc thương con gái suốt buổi lễ. Trong khi đó, Leolah Brown, người cô bên nội của Bobbi lại làm loạn, la lối om sòm khi Pat Houston, dì Bobbi phát biểu trong tang lễ. Nhà sản xuất phim Tyler Perry và các nhân viên an ninh đã phải đưa Leolah ra ngoài để tránh gây rắc rối. Bên ngoài nhà thờ, Leolah Brown tiếp tục lên tiếng tố cáo Pat Houston lừa đảo, giả tạo với truyền thông và nói rằng Whitney Houston từ dưới mồ sẽ “ám” Pat vì những hành động xấu xí của cô. Leolah hằn thù với Pat vì quyết định kêu gọi mọi người quyên tiền viếng cho quỹ từ thiện của cô, thay vì mua hoa cho Bobbi. Trước đó vài ngày, trên trang cá nhân, Leolah cũng đăng tải dòng trạng thái ngụ ý ám chỉ Pat Houston là kẻ đạo đức giả.

Leolah Brown, em chồng Whitney, gây náo loạn đám tang.

Lĩnh cữu của Bobbi sẽ được đưa về an táng cạnh mộ của mẹ tại nghĩa trang New Jersey vào ngày 3/8. Bobbi Kristina Brown, 22 tuổi, qua đời hôm 26/7 tại Trung tâm chăm sóc cuối đời Peachtree Christian sau 6 tháng giành giật sự sống. Cô được phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm tại nhà riêng hồi tháng 1. Bi kịch của Bobbi xảy ra chỉ 3 năm sau khi mẹ cô, danh ca Whitney Houston ra đi đột ngột trong tình trạng tương tự.

Trần Quỳnh