Đả nữ 'Fast and Furious': 'Tôi không thể yêu ai quá 6 tháng'

Michelle Rodriguez thú nhận, cô sợ lập gia đình, sợ sinh con vì vẫn đang thích tận hưởng cuộc sống độc thân tự do.

Ngôi sao lesbian Michelle có hai cuộc tình chóng vánh trong năm 2014 với Cara Delevingne và Zac Efron.

Michelle Rodriguez từng gây chú ý năm qua vì có cuộc tình đồng giới với người mẫu trẻ Cara Delevingne, sau đó lại hẹn hò với tài tử kém cô 9 tuổi Zac Efron. Thời điểm hiện tại, Michelle trở về là một phụ nữ độc thân cá tính, thích du hí với bạn bè ở khắp nơi mỗi khi rảnh rỗi.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Interview, khi được hỏi về việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, nữ diễn viên phim hành động Hollywood trả lời thẳng thắn: "Hãy nhìn tôi xem! Cuộc sống của tôi chẳng có gì chắc chắn cả nhưng tôi lại thích như thế. Nếu một ngày tôi phải hy sinh cuộc sống của mình cho gia đình, tôi nghĩ điều đó sẽ rất đáng sợ. Tôi là một con sói cô đơn. Gắn bó với ai đó mãi mãi ư? Tôi còn chẳng thể kéo dài một mối quan hệ quá 6 tháng".

Michelle không chỉ sợ kết hôn mà cô còn chưa muốn vướng bận con mọn. Cô bày tỏ: "Xin đừng áp đặt việc có con với tôi. Có thể tôi sẽ nhờ người mang thai hộ. Tôi đang có cuộc sống tự do, làm điều mình muốn, khi mình thích và theo cách riêng của mình. Tôi không muốn hy sinh những năm trẻ trung cuối cùng của đời diễn viên vào việc có con. Tôi không muốn sau này phải ngồi hối tiếc vì đã không tiếp tục đam mê của mình".

Ngôi sao loạt phim Fast and Furious không ngần ngại thú nhận bản thân cô là người ích kỷ và đó là lý do cô sợ lập gia đình, sinh con: "Tôi chỉ muốn có tình yêu vô điều kiện, giống như là tình cảm nhận được từ bố mẹ, anh chị em của mình. Có thể bạn may mắn tìm được tình yêu ấy từ một người bạn hoặc người tình, nhưng điều đó rất hiếm. Nếu có con, tôi biết rằng em bé là một phần máu thịt của mình và sẽ yêu con hết lòng giống như bố mẹ đã yêu thương tôi, nhưng tôi sợ mình sẽ vẫn sống cho bản thân".

Hoài Vũ