Cựu thành viên Destiny’s Child đến Việt Nam biểu diễn

Kelly Rowland, chủ nhân 4 giải Grammy, thành viên của nhóm Destiny’s Child sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào ngày 17/4.

Nhìn vào sự nghiệp của Kelly Rowland với nhiều giải thưởng khi hát cùng nhóm nhạc lừng danh Destiny’s Child hay những album solo dẫn đầu nhiều tuần liền trên các bảng xếp hạng tại Mỹ như Simply Deep (2002), Here I Am (2011) cộng với nụ cười tươi tắn, người ta luôn tin rằng cô sinh ra để tỏa sáng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chính những khó khăn bất hạnh mà cô gặp phải ngay từ khi rất nhỏ đã định hình nên một Kelly Rowland tinh tế, đa cảm nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và bản lĩnh. Một tuổi thơ ám ảnh những cảnh bạo hành từ người cha nghiện ngập, thiếu thốn tình thương từ năm lên 8 khi phải sống trong cảnh cha mẹ chia ly, và sau đó là những cuộc tình đổ vỡ cũng vì bạo hành của chính mình… không những không cản trở được niềm đam mê ca hát từ thuở bé mà còn là động lực thúc đẩy Kelly Rowland không ngừng phấn đấu, dấn thân và “lột xác” để thoát ly khỏi những trở ngại. Khó khăn đã đưa cô thăng hoa với giọng hát và vũ đạo ngày một điêu luyện.

Kelly Rowland.

Gần đây, việc cô ngày càng khẳng định tài năng của mình trong hàng loạt các vai trò khác nhau như một icon thời trang phá cách, một MC truyền hình thực tế sâu sắc, diễn viên triển vọng và giám khảo đầy cảm hứng tại X-Factor 2013 của Mỹ càng cho thấy Kelly Rowland là cái tên đình đám của showbiz thế giới. Tại sân khấu của H-Artistry 2014 sắp tới, cô ca sĩ tài năng này sẽ tiếp tục mang đến những cảm xúc tươi mới cùng cảm hứng bất tận cho khán giả Việt Nam. Bên cạnh Kelly Rowland, đêm hòa nhạc còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như top 3 Australia’s Got Talent - Timomatic, ban nhạc Hàn Quốc Nemesis, cặp đôi chiến thắng cuộc thi “Dám chinh phục ước mơ” - Trang Pháp và Slim V.

Timomatic.

Trưởng thành từ những chương trình truyền hình thực tế tại Australia như top 11 tại So you think you can dance (2009) và hạng 3 tại Australia’s Got Talent (2011), Timomatic (tên thật là Tim Omaji) ngày càng cho thấy nội lực và nỗ lực không ngừng của một nghệ sĩ pop/ R&B đa-zi-năng. Dù không đạt những ngôi vị cao nhất tại các cuộc thi, nhưng những gì mà chàng nghệ sĩ cá tính gốc Nigeria này thể hiện khiến người ta luôn cảm nhận được ở anh nguồn cảm hứng và đam mê bất tận.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, nhưng Timomatic lại rất biết cách đầu tư nghiêm túc khi theo đuổi con đường học tập chuyên nghiệp tại Học viện âm nhạc JMC - một lựa chọn được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều người đánh giá, tham gia Australia’s Got Talent là bước đi thông minh của anh khi chương trình này cho phép anh thể hiện đa dạng các sở trường của mình từ ca hát cho đến vũ đạo. Từ những bệ phóng “thi cử” này, Timomatic cũng kịp ghi dấu ấn cá nhân của mình với ca single đầu tay Set It Off, trở thành một cú hit mạnh trong làng giải trí của Australia với giải thưởng Platimun cho đĩa đơn bán chạy cùng hạng nhất trong bảng xếp hạng Itunes Pop Singles.

Ban nhạc Nemesis.

Người ta vẫn thường nghĩ rock là những bản nhạc sôi động, nhưng ở Nemesis lại mang đến một không khí rock hoàn toàn khác, khuấy động nhưng cũng đầy cảm xúc tựa như một bản nhạc kịch với âm thanh bass speed metalic, chuỗi splendid strings, lời hát trữ tình và giai điệu nhẹ nhàng của đàn piano. Thành lập năm 1997 và bắt đầu trình diễn tại các câu lạc bộ, trường đại học, Nemesis gặt hái những thành công bước đầu bằng giải 3 Liên hoan Rock Thế giới Lotte World năm 2000. Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, các thành viên của ban nhạc tái hợp vào năm 2009 và tạo được tiếng vang mạnh mẽ hơn nhờ cuộc thi “Top Band” 2012 của Đài KBS.

Trang Pháp và Slim V. Truy cập https://h-artistry.com để cập nhật liên tục những thông tin mới nhất của chương trình và tham gia các hoạt động để có cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn.

Là cặp đôi chiến thắng tại cuộc thi “Dám chinh phục ước mơ” nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ dám theo đuổi đam mê trong lĩnh vực âm nhạc, Trang Pháp và Slim V đang ngày càng khẳng định được khả năng của mình trong lòng các khán giả trẻ. Nếu Trang Pháp được biết đến là cô nàng cá tính với giọng ca và cả những bước nhảy quyến rũ, Slim V lại hình mẫu DJ lý tưởng của các bạn trẻ với ngoại hình điển trai, năng lực chuyên môn vững vàng nhờ được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Mọi người còn nhìn thấy ở cả 2 nghệ sĩ trẻ này sự năng động trong việc không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới để bung tỏa năng lực và đam mê như diễn xuất, MC và sáng tác.

Sự kiện âm nhạc H-Artisty 2014 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia vào lúc 20h, ngày 17/4 với sự quy tụ của nghệ sĩ và nhóm nhạc tên tuổi đại diện cho 5 phong cách khác nhau.

Phương Thảo