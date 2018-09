Cựu mẫu Playboy vạch trần mặt tối trong 'dinh thự thỏ'

Holly Madison - bồ cũ của ông chủ Hugh Hefner tiếp tục chia sẻ về cuộc sống trong dinh thự 'Playboy'.

Hôm 23/6, Holly Madison, bồ cũ của ông chủ tạp chí sex Playboy Hugh Hefner chính thức ra mắt cuốn tự truyện mang tên Down the Rabbit Hole (tạm dịch: Sâu bên trong hang thỏ). Trong cuốn sách này, cựu mẫu sinh năm 1979 tiết lộ những bí mật đen tối nhất liên quan đến cuộc sống ở dinh thự Playboy cũng như chuyện ân ái với "ông vua không ngai" Hugh Hefner. Mỹ nhân tóc vàng gọi quãng thời gian sống ở đây là "cơn ác mộng". Áp lực từ các luật lệ hà khắc do Hugh đặt ra cùng những trò đấu đá, đâm thọc sau lưng của các "nàng thỏ" từng khiến cô tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn tự tử.

Ngay sau khi đọc được những lời này, Hugh Hefner đã lên tiếng chỉ trích bạn gái cũ là "kẻ hám danh" và cáo buộc cô "xuyên tạc sự thật". "Tôi đã trải qua nhiều cuộc tình với những người phụ nữ tuyệt vời. Họ sau khi chia tay đều bước tiếp và sống hạnh phúc, chúng tôi vẫn là bạn bè tốt. Tuy nhiên, đáng buồn là có một số người thích dựa vào danh tiếng của tôi, bịa đặt mọi chuyện hòng đánh bóng tên tuổi", ông chủ 89 tuổi tâm sự với tờ People hôm đầu tuần.

Tự truyện gây tranh cãi của cựu mẫu Playboy.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Hôm qua, Holly Madison nhận lời mời phỏng vấn trên chương trình The Wendy Williams show. Tại đây, cô nàng tiếp tục chia sẻ về cuốn hồi ký gây tranh cãi của mình, đồng thời phản pháo lại cáo buộc của ông trùm Playboy. "Tôi viết cuốn sách này không nhằm mục đích vụ lợi cá nhân hay mong nhận lại phản ứng của Hugh. Tôi chỉ muốn kể về câu chuyện cuộc đời mình và hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đang trong một mối quan hệ tồi tệ hay gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhờ cuốn sách họ có thể vững tâm bước tiếp và không cảm thấy tủi nhục vì những lựa chọn hay những con người mà họ đã quyết định ở bên", cựu mẫu 36 tuổi phân trần.

Khi được MC hỏi liệu cuốn sách có phải là công cụ để "đánh bóng tên tuổi" như Hugh nói, Holly thẳng thắn trả lời: "Hugh cho rằng tôi làm điều này vì danh lợi bởi ông ấy không thể chấp nhận sự thật: phụ nữ luôn có ít nhất một thông điệp và một câu chuyện để kể".

Holly Madison và ông chủ "Playboy" thưở còn mặn nồng.

Sau khi "giải nghệ", Holly Madison mãn nguyện với cuộc sống đời thường giản dị bên vị hôn phu Pasquale Rotella và con gái Rainbow 2 tuổi. Chia sẻ về quyết định cho ra đời cuốn tự truyện sau 7 năm rời khỏi dinh thự nguy nga, Holly nói: "Suốt nhiều năm, tôi không muốn kể lại quãng thời gian sống ở đó. Mọi người luôn dò hỏi nhưng tôi chỉ đáp lại bằng những câu trả lời qua loa, hời hợt. Tuy nhiên, việc không dám đối mặt với sự thật khiến tôi càng khó thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ. Bởi vậy tôi quyết định đánh cược tất cả vào cuốn sách này. Dù cho sau này con gái có đọc được đi chăng nữa tôi vẫn rất tự hào về những gì mình đã làm ngày hôm nay".

Holly giãi bày về một trong những lý do khiến cô bị trầm cảm và có ý định tự sát: "Tôi sống trong đó một vài năm và dần mắc chứng trầm cảm. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người bạn gái tuyệt vời bởi Hugh luôn thích những cô gái trẻ đẹp nhất. Tôi nỗ lực để dành được hạnh phúc, nhưng càng cố tôi càng cảm thấy chán nản và muốn kết liễu cuộc đời. Tôi vừa khóc vừa van nài Hugh cho tôi gặp một bác sĩ tâm lý nhưng ông ấy nhất quyết nói không. Hugh cho rằng bác sĩ tâm lý sẽ chỉ khuyên tôi rời khỏi nơi đó và tốt hơn hết tôi nên gặp thư ký của ông ta". Hối hận về quãng thời gian đó, cô viết trong tự truyện: “Tôi muốn tóm lấy cô gái ngây thơ đó và hét vào mặt cô ta: Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?”.

Sau một thời gian dài chịu đựng, Holly quyết định cắt đứt mối quan hệ với tổng biên tập tạp chí người lớn. Cô cho biết Hugh đã cố gắng tìm mọi cách để giữ cô ở lại: "Khi gói ghém đồ đạc, tôi phát hiện ra một tập tài liệu để trên giường. Đó là di chúc của Hugh. Bên trong lá đơn, ông ấy ghi rõ sẽ để lại cho tôi vài triệu USD sau khi qua đời. Tôi chợt nghĩ chuyện này thật điên rồ. Hugh đã cố tình để chúng ở đó cho tôi thấy với ý niệm có thể níu tôi ở lại. Nhưng tôi hiểu điều duy nhất mà tôi cần là biến khỏi nơi này ngay lập tức chứ không phải tiền bạc. Và tôi rất vui vì đã làm được điều đó".

Holly Madison xinh đẹp và rạng rỡ bên thiên thần nhỏ Rainbow hồi mới sinh.

Holly Madison không phải là cô bồ duy nhất lên tiếng vạch trần sự thật đen tối đằng sau cuộc sống tưởng chừng như trong nhung lụa ở biệt thự Playboy. Năm ngoái, cựu người mẫu Kendra Wilkinson gây sốc khi tiết lộ phải uống rượu và hút cần sa trước mỗi lần ân ái với Hugh Hefner. Sau vài năm chung sống, Kendra cũng chia tay với người tình hơn 60 tuổi và đang có hôn nhân hạnh phúc bên cầu thủ bóng bầu dục Hank Baskett.

Trần Quỳnh