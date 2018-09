Cựu mẫu Playboy bị tố là kẻ gian xảo, thủ đoạn

Izabella St. James vạch trần tính cách lập dị của cựu mẫu Playboy Holly Madison khi sống chung trong 'dinh thự thỏ'.

Tự truyện của cựu mẫu Playboy Holly Madison mang tên Down the Rabbit Hole (tạm dịch: Sâu bên trong hang thỏ), phát hành hôm 23/6 đang nằm trong danh sách best-seller ở Mỹ do tờ New York Times bình chọn. Trong cuốn sách này, người đẹp sinh năm 1979 vạch trần những góc khuất đen tối về tòa lâu đài Playboy của "ông vua không ngai" Hugh Hefner. Mỹ nhân tóc vàng gọi quãng thời gian sống tại đây giống như "một cơn ác mộng" khi hàng ngày phải đối phó với những trò ghen tuông, đâm thọc sau lưng của các "nàng thỏ". Holly cũng tiết lộ, ông trùm tạp chí đàn ông từng đề nghị cô dùng ma túy và thuốc kích dục mỗi lần "mây mưa". Cuộc sống như ngục tù khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm, tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn tự sát.

Sau khi đọc được câu chuyện của Holly, Hugh Hefner đã lên báo bày tỏ bức xúc, chỉ trích bạn gái cũ là "kẻ hám dánh", thích xuyên tạc sự thật và chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của ông hòng duy trì sự nổi tiếng. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với một trang tin, chân dài Ba Lan Izabella St. James, tình nhân một thời của Hugh cũng lên tiếng khẳng định tự truyện của Holly Madison hoàn toàn bịa đặt và gọi cuốn sách là công cụ trả thù việc Hugh Hefner không chịu cưới cô này làm vợ. Chia sẻ với báo chí, Izabella còn nhận xét Holly là kẻ ảo tưởng, lập dị, một cô nàng da trắng phát cuồng vì Hugh Hefner.

Holly Madison (trái) và Izabella St. James (phải) khi còn sống trong dinh thự thỏ.

Izabella, 39 tuổi, từng sống ở dinh thự xa hoa từ năm 2002 đến 2004. Thời điểm đó, Holly Madison đang là "cục cưng" của Hugh Hefner. Người đẹp tóc vàng cho biết, ngôi sao The Girls Next Door sẵn sàng làm hài lòng ông chủ của mình bằng những trò mà không nàng thỏ nào dám làm. "Thực tế là Holly đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để lọt vào mắt xanh của Hef. Cô ta tôn thờ Hef và luôn cố gắng biến mình thành người tình tuyệt vời nhất của ông ấy. Holly biết Hef ngưỡng mộ Marilyn Monroe, bởi vậy cô ấy đã cắt phăng đi mái tóc và make up y hệt Marilyn. Tuy nhiên điều này lại phản tác dụng", Izabella kể. Trong tự truyện, Holly cũng thổ lộ buồn đến phát khóc khi Hugh chê diện mạo mới của cô: "Ông ấy ghét cách trang điểm với đôi môi đỏ chót của tôi. Ông ấy kêu trông tôi già khú, gượng gạo và rẻ tiền". Izabella cho hay đây là sự thật duy nhất mà Holly viết trong cuốn hồi ký.

"Cô ấy tìm mọi cách để biến mình thành bản sao của những tình nhân mà trước đây Hugh Hefner từng mê đắm. Mọi sở thích của ông chủ cũng trở thành sở thích của Holly, từ ăn uống cho đến trang phục. Nhờ biết chiều chuộng, cô ấy nhanh chóng được chuyển đến ở chung phòng với Hef", Izabella nhớ lại. (Ông trùm 89 tuổi thường có 3 đến 15 bạn gái cùng lúc, nhưng chỉ duy nhất một người được ở chung). Cựu mẫu Playboy cũng tiết lộ: "Trong khi các cô gái khác được trở về phòng riêng thì Holly phải sex với Hef mỗi tối hay bất cứ khi nào ông ấy muốn. Cô ấy trở thành nô lệ tình dục của Hef, sẵn lòng làm những trò tiêu khiển khiến người khác phải ghê tởm và nói thật là không một ai dám thử. Mọi người sống trong dinh thự thỏ đều khinh thường cô ấy".

Holly và Izabella trong vòng tay của ông trùm tạp chí đàn ông.

Izabella cho rằng vì hận thù và tủi nhục, Holly Madison đã "thêm mắm muối" vào cuốn sách nhằm trả đũa Hugh Hefner và thu hút sự chú ý của dư luận. Thực tế là, "Holly muốn kết hôn, có con với Hef hòng đạt mục đích trở thành bà chủ của Playboy. Cô ấy dâng trọn trái tim và thể xác cho Hef nhưng cuối cùng vẫn không nhận được gì. Ông ấy thậm chí chưa từng có ý định cưới Holly làm vợ. Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho cô ấy nhưng đó là lựa chọn của Holly, không ai bắt ép. Sau 7 năm làm tình nhân của Hef, Holly cũng nhận ra nơi này không hề có tương lai. Còn tôi, 2 năm sống ở đó là quá đủ. Tôi rời đi vì biết mình xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn ở ngoài kia. Tôi vui vì đã không tự biến mình thành con rối giống như Holly".

Trần Quỳnh