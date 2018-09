Cuộc đời bi kịch, tủi hờn của người đẹp phim 'Top Gun'

Người tình màn ảnh của Tom Cruise đã nhiều lần suýt chết vì những cuộc tấn công, hãm hiếp tàn bạo.

Ngày 17/6 vừa qua, nữ diễn viên Kelly McGillis bị một phụ nữ đột nhập vào nhà và hành hung cô một cách điên loạn. Nữ diễn viên 58 tuổi đã cố gắng vùng vẫy, chạy sang nhà hàng xóm thoát thân và gọi 911. Kelly đã rất sợ bị người phụ nữ có dấu hiệu thần kinh này lấy trộm súng trong nhà và bắn cô.

Tuy nhiên, vụ tấn công đáng sợ vừa xảy ra chỉ là một trong những tai nạn nhỏ trong cuộc đời đầy sóng gió của cô đào Hollywood xinh đẹp và nổi tiếng một thời.

Kelly McGillis thời đóng "Top Gun" và hiện tại.

Vụ cưỡng hiếp kinh hoàng trước khi nổi tiếng

Năm 1979, Kelly McGillis tới New York để học diễn xuất tại trường Juilliard danh tiếng. Nhớ lại thời điểm đó, Kelly miêu tả mình là "cô gái vô cùng thơ ngây trước thế giới này". 3 năm sau, cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi sau vụ hãm hiếp tàn bạo.

Vào một ngày mưa gió tháng 2/1982, khi Kelly McGillis đang tắm, hai người đàn ông đột nhập vào căn hộ cô định cướp đồ rồi chuyển sang trò đồi bại. Chúng cầm dao ép cô lên giường, thay nhau hãm hiếp trong khi đánh đập, đâm cô nhiều nhát dao: "Chúng bảo tôi rằng chúng sẽ đánh tôi cho đến chết. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ chết và phải buông xuôi".

Cuối cùng, cảnh sát đến, đuổi theo hung thủ và đưa Kelly đến bệnh viện cấp cứu. Một tháng sau, chúng bị bắt giữ, một kẻ mới 15 tuổi, vừa ra tù, kẻ còn lại 20 tuổi không bị kết tội vì thiếu bằng chứng.

Kelly McGillis thoát chết nhưng nỗi sợ ám ảnh cô suốt cuộc đời. "Những tuần sau đó, tôi không thể ăn hay ngủ. Tôi bị chấn động liên tục và thường xuyên thở gấp mà không thể kiểm soát được". Sợ hãi và chán nản, Kelly lao vào rượu, ma túy. Cô gái trẻ xinh đẹp cũng sợ đàn ông và không còn tin tưởng bất kỳ ai.

"Cho đến năm 1984, tôi quyết định đi điều trị tâm lý và cai nghiện 1 năm. Tôi đã quá mệt mỏi khi suốt ngày dằn vặt bản thân về những gì mà mình không gây ra. Tôi nhận ra mình sẽ hủy hoại tương lai nếu không dừng việc này lại", Kelly kể.

Nữ diễn viên và Tom Cruise trong một cảnh lãng mạn của phim "Top Gun".

Một năm sau đó, cô trúng vai người tình của Tom Cruise trong bộ phim điện ảnh Top Gun. Sự nghiệp diễn xuất thành công giúp cô dần nguôi ngoai nỗi đau nhưng cuộc đời của Kelly vẫn chưa hết sóng gió.

Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và mối tình đồng giới không có cái kết đẹp

Người chồng đầu tiên của Kelly chỉ sống cùng cô 2 năm rồi ly hôn. 7 năm sau, năm 1989, cô lên xe hoa lần thứ hai với nhà thầu xây dựng giàu có Fred Tillman. Cuộc hôn nhân này cũng không bền lâu dù họ có hai cô con gái với nhau.

Năm 2002, sau khi ly hôn với người chồng thứ hai, Kelly bất ngờ công khai là người đồng tính nữ. Nữ diễn viên cũng trải lòng tiết lộ nỗi dằn vặt giới tính bản thân suốt hàng chục năm, từ khi cô mới 12 tuổi và bị 3 người đàn ông quấy rối. Kelly từng nghĩ rằng, Chúa đã trừng phạt cô với những cuộc tấn công này bởi cô là một lesbian.

Năm 2003, cô hẹn hò với nữ doanh nhân Melanie Leis và hai người nhanh chóng đăng ký kết hôn dân sự. Từ khi bước vào mối quan hệ đồng tính, Kelly thu mình vào cuộc sống đời thường, bình lặng, rời xa ánh đèn sân khấu.

Kelly ở tuổi trung niên.

Nhưng mối tình ấy cũng không kéo dài mãi mãi. Năm 2013, Kelly và Melanie Leis chia tay. Từ đó đến nay, cô sống một mình trong căn biệt thự nhỏ. Những nỗi sợ hãi trong quá khứ khiến cô phải cất giữ súng trong nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Năm 2013, cô trở lại phim trường Hollywood sau nhiều năm vắng bóng, với bộ phim kinh dị We Are What We Are. Dù tuổi đã cao và nhan sắc đã phôi phai, Kelly McGillis vẫn rất hào hứng được chào đón và diễn xuất trở lại. Tuy nhiên, công việc thực sự mang đến niềm vui và ý nghĩa với nữ diễn viên là giúp đỡ những người phụ nữ khác thay đổi cuộc sống tại trung tâm cai nghiện ở New Jersey.

Thảo Anh