Con út ông trùm Playboy kể về tuổi thơ ở biệt thự chuyên tổ chức tiệc 'mát mẻ'

Khi Cooper và anh trai khoảng 14-15 tuổi, họ đã cố xâm nhập vào các buổi tiệc nhưng luôn bị an ninh tóm được.

Khi Cooper Hefner lớn lên trong biệt thự Playboy, đó không phải là những bức tường bao quanh bởi phụ nữ. Điều đó chỉ xảy ra sau đó, lúc anh 8 tuổi.

"Khi bố mẹ tôi còn chung sống bên nhau, mọi thứ rất đơn thuần", Cooper, 26 tuổi, con trai út của ông chủ Playboy với vợ cũ, Kimberley Conrad, chia sẻ với tờ The Post. "Các buổi tiệc đã biến thành sự kiện black-tie (*)... Tôi tin đó là theo yêu cầu của mẹ tôi".

Nhưng sau khi bố mẹ của Cooper chia tay vào năm 1998, cha anh - Hugh đã xây một ngôi nhà cho Kimberley ở ngay bên cạnh để anh và anh trai mình là Marston, 28 tuổi, đi lại giữa hai ngôi nhà.

"Khi ấy, bố có nhiều bữa tiệc sôi động hơn vào mùa hè và Halloween", Cooper nói, ám chỉ đến những buổi tiệc nổi tiếng "mát mẻ" trong biệt thự. Những lúc bố tổ chức tiệc, Cooper và anh trai phải ở bên nhà của mẹ. Tới khi hai anh em lớn hơn, khoảng 14-15 tuổi, họ đã cố gắng để xâm nhập vào những buổi tiệc đó nhưng kết thúc cuối cùng luôn là bị nhân viên an ninh tóm được.

Cha của Cooper, ông trùm Playboy, thường xuyên xuất hiện bên các bóng hồng bốc lửa.

Nhớ về những năm tháng tuổi thơ của mình bên bố, Cooper từng chia sẻ rằng khi anh ra đời, bố đã ở giữa tuổi sáu mươi. Vì thế, đôi khi anh muốn chơi bóng chày với bố nhưng bố lại chẳng muốn làm những việc này. Bao quanh bố anh luôn là nhiều người thú vị. Bản thân anh đã có cơ hội để giao tiếp với mọi người ở các lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội. Nhờ đó, Cooper có thể dễ dàng kết thân được với bất cứ ai.

Bạn bè ở trường của Cooper ai cũng muốn đến nhà anh bởi tòa biệt thự có hẳn một sở thú với khỉ, sóc, chim hồng hạc, công... không thiếu loại động vật nào. Đó là nơi để các cô gái khỏa thân chạy khắp nơi và thực hiện những bộ ảnh nhưng theo Cooper, ngôi nhà chỉ thực sự hoạt động như một gia đình bình thường 50% thời gian.

Khi còn nhỏ, Cooper từng mong muốn trở thành cảnh sát, nhưng anh đã bị thay đổi sau khi xem một bộ phim tài liệu về các hoạt động của cha mình vào những năm 1960. Thời điểm đó cũng chính là lúc anh thực sự muốn tiếp nối hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh muốn làm cho công ty trở lại như cũ.

Hiện tại, Cooper đã đi "đôi dép nhung" của cha mình và đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của Playboy từ tháng 7/2016. Anh bắt đầu công việc kinh doanh của gia đình ở tuổi 21 nhưng rời đi vào đầu năm 2016 vì bị vỡ mộng. "Tôi muốn tham gia xây dựng một chiến lược thương hiệu, một trong những điều mà Playboy có thể giới thiệu cho thế hệ của tôi", Cooper đã chia sẻ với Entertainment Tonight. "Nó rõ ràng không bao giờ có thể dưới sự lãnh đạo của Playboy, vì vậy tôi đã cự tuyệt".

Trong thời gian anh vắng mặt, tạp chí - dưới sự chỉ đạo của người cha, quyết định ngừng xuất bản những bức ảnh khỏa thân, điều mà Cooper đã công khai không tiết lộ. Thử nghiệm kéo dài hàng năm cho thấy doanh số giảm. Hugh đã lùi xuống để Cooper bước lên và một số giám đốc điều hành tạp chí xuất hiện.

"Có một chiến lược kinh doanh được trình bày với hội đồng quản trị rằng bỏ ảnh khỏa thân ra khỏi tạp chí... sẽ tạo ra quảng cáo", Cooper nói với The Post. "Tôi nghĩ thế... một cuộc tấn công trực tiếp vào những gì bố đã chiến đấu suốt đời - đó là bình thường hóa tình dục".

"Tôi không ủng hộ... và có những khoảnh khắc mà tôi đã đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của mình trong khi lắng nghe những người có trách nhiệm điều hành một công ty lớn", anh nói thêm. "Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi là khôi phục lại ảnh khỏa thân... (vì vậy) những gì bố xây dựng là xác thực".

Cooper đang tiếp tục công việc kinh doanh của cha mình.

Cooper đã chứng minh điều mình nói bằng cách để vị hôn thê là Scarlett Byrne, diễn viên phim Harry Potter, xuất hiện trên tạp chí vào tháng 3-4/2017. Có ngạc nhiên không khi nhìn thấy những bức ảnh của vợ chưa cưới trên đó? "Không", Cooper nói. "Bạn đang nói chuyện với người mà mẹ của họ từng xuất hiện trên tạp chí. Sự giải thích của tôi về việc cảm thấy thoải mái với tình dục khác với hầu hết mọi người. Tôi thực sự không nghĩ rằng tình dục là kỳ lạ cho đến khi mọi người làm cho nó kỳ lạ".

Mặc dù tạp chí đã giảm tần suất xuống còn 6 số một năm, Cooper vẫn không từ bỏ việc in ấn. Anh nói: "Giả định của tôi là tạp chí (in) sẽ trở thành một sự lựa chọn phong cách sống hơn là phương tiện để thu thập thông tin và tin tức. Tôi có thể tưởng tượng thế hệ sau khi tôi sản xuất tạp chí theo cách của tôi sở hữu những bản thu âm đĩa than".

Cooper đang nỗ lực từng ngày kế thừa những điều cha mình đã làm được và phát triển nó phù hợp với nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, đối với cha mình, anh cho biết: "Ông đã làm rất tốt. Ông đã có một sự trở lại thật khủng khiếp, nhưng nó đi kèm với tuổi tác... Thật kinh khủng khi thấy cha mẹ của bạn đang vật lộn trong bất kỳ cách nào".

(*) Khái niệm black tie, một bộ black tie (tất nhiên là màu đen) bao gồm: áo suit nẹp satin/lụa đen trên ve áo (gọi là dinner jacket), quần nẹp satin/lụa đen ở đường chỉ ngoài (nếu là kiểu Mỹ thì chỉ nẹp một đường, nếu kiểu Âu thì sẽ là hai đường nẹp song song), áo sơ mi trắng may xếp ly giấu khuy trước ngực có cổ nhọn hoắt bẻ sang hai bên, nơ đen (tiêu chuẩn là nơ phải may bằng chất liệu thô nhưng thực tế người ta dùng cả nơ lụa, nơ satin và nơ nhung), đai quàng quanh bụng xếp ly bằng satin/lụa đen, dây đeo quần (thường bằng satin/lụa trắng) và tất lụa . Đặc biệt, giày đen trong bộ black tie phải là giày đen kiểu bóng loáng soi gương được chứ không phải là giày da bình thường.