Con trai út Michael Jackson phải đổi tên vì bị bắt nạt

Blanket Jackson đã đổi tên thành Bigi Jackson bởi cái tên cúng cơm luôn khiến cậu bé bị trêu chọc trong suốt nhiều năm.

Tờ RadarOnline mới đây tiết lộ, con trai út của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã âm thầm đổi tên từ Blanket Jackson thành Bigi Jackson. Quyết định này được đưa ra sau nhiều năm cậu bé phải chịu tổn thương vì bị bắt nạt. "Cái tên Blanket khiến cậu nhóc thường xuyên bị bạn bè trêu trọc. Bigi là tên gọi mới mà cậu út của Michael chọn lựa khi lên cấp 2", nguồn tin chia sẻ. Bigi Jackson đang theo học tại trường cấp 2 Buckley tại Sherman Oaks, California và vừa tốt nghiệp lớp 7.

Hình ảnh gần đây nhất của con trai huyền thoại âm nhạc trong cuốn kỷ yếu của trường với cái tên mới, Bigi Jackson.

Trang này cũng cho biết, cái tên Bigi có nguồn gốc từ tiếng Đức, có nghĩa là lý tưởng hóa, nhạy cảm và đầy cảm hứng. "Cậu bé luôn cho rằng cái tên Blanket (cái chăn) nghe thật ngớ ngẩn và rất bực mình mỗi khi bị cha gọi tên. Lớn lên, bạn bè trong trường lại ghen tức với xuất thân giàu có của cậu và lôi cái tên Blanket ra trêu chọc. Khi nhập học cấp 2, Blanket đã khai với trường Buckley rằng tên của mình là Bigi và từ đó ai cũng gọi cậu ấy với cái tên đó".

Khác với anh trai Prince 18 tuổi và chị gái Paris 17 tuổi, Bigi Jackson có đời tư khá kín đáo và hiếm khi lọt vào tầm ngắm của paparazzi. Mới đây, hình ảnh và tên gọi mới của cậu bé xuất hiện trong cuốn kỷ yếu của trường Bucklet khiến mọi người không khỏi tò mò. Trong hình, cậu út nhà Jackson vẫn trung thành với mái tóc dài đen nhánh, mặc áo phông polo đỏ rực, mỉm cười thân thiện.

Vẻ mặt háo hức của cậu út nhà Jackson trong kỳ nghỉ Giáng sinh ở Hawaii với anh trai hồi năm 2013.

Bigi Jackson từng là một cậu bé cực kỳ nhút nhát nhưng đã dần bạo dạn hơn. Khi Michael Jackson còn sống, cậu và hai anh chị được ông hết sức bao bọc và hoàn toàn không biết tới thế giới bên ngoài. Sau khi giọng ca We Are The World qua đời, cả ba anh em sống cùng bà nội ở Los Angeles và tới trường như những bạn bè đồng trang lứa.

