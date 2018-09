Con trai cả của Jolie-Pitt làm trợ lý sản xuất phim

Cậu bé Maddox 13 tuổi làm việc trên trường quay phim 'By the Sea' cùng bố mẹ ở đảo Malta.

Cặp minh tinh Angelina Jolie và Brad Pitt không hướng các con theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng họ thích để các nhóc tìm hiểu và yêu thích công việc làm phim. Đó là lý do Jolie chọn cô con gái út Vivienne đóng vai nhỏ trong phim Tiên hắc ám và giờ là cậu con trai cả làm trợ lý sản xuất phim By the Sea.

Jolie và con trai cả Maddox.

Angelina vừa tiết lộ công việc mới của cậu bé Maddox trong cuộc phỏng vấn cho tạp chí DuJour mùa đông. "Điều ấy nghe thật kỳ lạ nhỉ!", cô mỉm cười chia sẻ với phóng viên. Maddox làm việc hàng ngày trên phim trường cùng bố mẹ và trò chuyện với các diễn viên khác. Cậu bé tuổi teen người Campuchia cũng được trả lương theo công sức bỏ ra.

Đây không phải là lần đầu tiên Maddox giúp bố mẹ ở phim trường. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước, Brad Pitt tiết lộ rằng, Maddox đã giúp anh hiểu hơn về các loại máy móc chiến tranh trước khi anh đóng phim Fury: "Tôi không hiểu lắm về máy móc thiết bị nhưng con trai tôi - cậu con trai cả có thể miêu tả chi tiết về bất kỳ loại xe tăng hay máy bay ném bom nào... Vì vậy tôi đã được cậu bé hướng dẫn ngắn gọn trước khi bắt đầu quay phim".

Maddox cũng từng góp mặt trong bộ phim World War Z mà Brad Pitt thủ vai chính. Cậu bé cạo trọc đầu để đóng một thây ma. Tuy nhiên vì hóa trang kỹ nên khán giả không thể nhận ra Maddox trên phim.

Maddox mới 13 tuổi nhưng rất chững chạc.

Angelina Jolie cùng gia đình tới quốc đảo Malta quay phim By the Sea từ cuối tháng 8. Bà mẹ 6 con không chỉ là diễn viên chính cùng bạn đời Brad Pitt mà cô còn là tác giả kịch bản và đạo diễn phim. Jolie chia sẻ về bộ phim lãng mạn đánh dấu sự tái hợp với Brad: "So với Unbroken (bộ phim đề tài chiến tranh mà cô làm đạo diễn vào năm ngoái), By the Sea giống như là cuộc tản bộ trong công viên. Điều khó khăn là chỉ đạo chính mình và chỉ đạo anh Brad. Đó là vấn đề không dễ nhưng chúng tôi đang cân bằng. Mọi thứ vẫn tiến triển rất tốt".

Hoài Vũ