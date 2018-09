Con gái xinh như thiên thần của Christina Aguilera

Nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ hình ảnh công chúa nhỏ Summer Rain gần 6 tháng tuổi.

Christina và công chúa nhỏ xinh xắn.

Trang bìa tạp chí People vừa đăng tải những hình ảnh đầu tiên của con gái Christina Aguilera. Cô bé có cái tên dễ thương Summer Rain chào đời ngày 16/8, là nhóc tỳ thứ hai của ngôi sao nhạc pop Mỹ. Bé trông rất kháu khỉnh, miệng tươi rói và đôi mắt xanh biếc như thiên thần.

Christina tâm sự về con gái yêu: "Thật khó có thể diễn tả thành lời! Cô bé đích thực là một thiên thần theo đúng nghĩa đen. Nụ cười của cô bé làm bừng sáng cả căn phòng và làm tan chảy trái tim của bố mẹ. Cô bé cười suốt ngày và rất dễ dàng để khiến bé cười. Summer cũng luôn thích mọi người làm những trò vui nhộn với bé".

Summer Rain luôn toét miệng cười và thích mọi người đùa vui với bé.

Giọng ca Say Something còn có cậu con trai 8 tuổi với chồng cũ, nhà sản xuất âm nhạc Jordan Bratman. Việc chăm sóc hai đứa con đang là ưu tiên số một của nữ ca sĩ. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng thu xếp việc nhà để sớm trở lại công việc. Christina sẽ tái xuất ghế nóng The Voice Mỹ mùa thứ 8 vào ngày 23/2 tới.

Christina chia sẻ: "Thật không dễ cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ bởi khi đã làm mẹ rồi, lúc nào bạn cũng quan tâm, lo lắng đến các con. Tôi có thể tham gia nhiều công việc khác nhau nhưng bọn trẻ vẫn là trung tâm và mọi thứ khác đều phải linh hoạt xoay chuyển quanh chúng".

Bận rộn nhưng hạnh phúc với vai trò làm mẹ, tuy nhiên Christina cũng thú thật rằng, việc dạy dỗ con không hề đơn giản nhất là khi các bé ngày càng lớn: "Không phải lúc nào bạn cũng có câu trả lời đúng đắn và hành động đúng đắn tại những thời điểm nhất định. Đôi khi bạn cảm thấy mình là một 'bà mẹ tội lỗi'. Nhưng bạn phải cố bỏ qua vì chính bạn biết rằng mình đang cố làm những điều tốt nhất cho các con và không ai yêu chúng, chăm sóc chúng tốt hơn bạn".

Hoài Vũ