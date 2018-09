Con gái Whitney Houston sẽ được chôn cạnh mộ mẹ

Gia đìnhHouston dự tính sau khi Bobbi Kristina qua đời sẽ đưa cô bé về nghĩa trang quê nhà ở New Jersey.

Nguồn tin mới đây trên Radar Online cho biết, ngay khi Bobbi Krisitna được chuyển về nơi chăm sóc cuối đời, gia đình Houston đã tính đến trường hợp xấu nhất và chuẩn bị sẵn nơi an táng cho cô bé. Theo đó, con gái của danh ca Whitney Houston sẽ được chôn cất tại nghĩa trang quê nhà ở Westfield, New Jersey, cạnh mộ phần của mẹ. "Ngay sát phần bia đá được dựng lên tại nơi an nghỉ cuối cùng của diva nhạc pop có thêm một khoảng trống giống như một khu vườn nhỏ lát gạch, hai dây chuyền thánh giá cũng được khắc trên đó. Thi thể Bobbi Kristina có thể sẽ đặt ngay trước phần mộ của Whitney để hai mẹ con mãi mãi được ở bên nhau", một nhân chứng tiết lộ.

Bia mộ của Whitney Houston.

Bobbi Kristina được phát hiện nằm úp mặt trong bồn tắm tại nhà riêng ở Atlanta vào ngày 31/1, gần giống như tai nạn của mẹ 3 năm trước. Mặc dù được điều trị ở những cơ sở y tế tốt nhất nhưng cô bé vẫn hôn mê sâu và phải duy trì sự sống bằng máy trợ sinh. Cuối tháng 6 vừa qua, Bobbi được chuyển về nơi chăm sóc cuối đời khi bác sĩ nói cô không còn cơ hội cứu sống.

Hiện cảnh sát vẫn điều tra nguyên nhân dẫn đến bi kịch này. Bố của Bobbi, ông Bobby Brown khẳng định sẽ không từ bỏ hy vọng cứu sống con gái và quyết tìm ra bằng được kẻ đã hãm hại cô bé.

Trần Quỳnh