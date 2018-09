Con gái Whitney Houston qua đời vẫn không được yên

Mâu thuẫn hai bên gia đình Houston và Brown vẫn chưa chấm dứt, hình ảnh Bobbi nằm trong quan tài lại được rao bán với giá 100.000 USD.

Căng thẳng giữa hai nhà Houston và Brown tiếp tục dâng cao vào hôm thứ 2 khi lĩnh cữu của Bobbi Kristina được đưa về an táng tại nghĩa trang Fairview ở Westfield, New Jersey. Một thành viên trong gia đình Brown tiết lộ với People, mâu thuẫn giữa hai bên khiến cho không khí ở đây không khác gì "một rạp xiếc": "Các nhân viên an ninh phải đứng xen giữa mỗi người để đảm bảo không một ai có hành động gây hấn".

Quan tài được đưa tới nhà tang lễ Whigham ở New Jersey để thực hiện nghi lễ trước khi được đem đi chôn cất.

Bất đồng bắt đầu nổ ra khi dì của Bobbi, Pat Houston tự ý lên kế hoạch tổ chức đám tang cho cháu gái theo chủ đề "Tuổi 16 ngọt ngào". Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối từ phía bố và người cô bên nội của Bobbi, Leolah Brown. Bà Leolah cũng tức giận khi biết Pat Houston yêu cầu mọi người tới viếng quyên góp tiền cho quỹ từ thiện do Pat khởi xướng thay vì mua hoa cho Bobbi. Leolah đã thậm chí đã làm loạn trong tang lễ con gái Whitney hôm 1/8 và bị mời ra ngoài.

Mặc dù đã an nghỉ bên mẹ và ông ngoại nhưng linh hồn của Bobbi Kristina vẫn chưa khi nào được yên. Mới đây, TMZ lại xác nhận, một thành viên trong gia đình Bobbi Kristina đã tìm cách rao bán hình ảnh ngôi sao 22 tuổi khi đang nằm trong quan tài với giá hơn 100.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng). Nguồn tin cũng cho biết, bức ảnh được chụp trong buổi lễ nhìn mặt lần cuối tổ chức riêng tư, chỉ dành cho gia đình ở Georgia, một ngày trước lễ tang. Trước đó vài tuần, những bức hình Bobbi Kristina đang hấp hối trong trung tâm chăm sóc cuối đời cũng bị một người thân chụp lén và rao bán với các trang tin với giá tương tự.

Bobbi đã được trở về với vòng tay của mẹ.

Hiện tại, hai nhà đang không ngừng đổ lỗi và nghi ngờ lẫn nhau. Vấn đề phân chia khối tài sản 20 triệu USD mà Whitney Houston để lại cho con gái cũng khiến cả gia đình đau đầu.

Trần Quỳnh