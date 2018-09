Con gái rapper Eminem càng lớn càng xinh

Cô con gái rượu bé bỏng được Eminem bế bồng ngày nào giờ càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ.

Bức ảnh selfie mới đây trên Twitter của con gái rapper Eminem, Hailie Jade Scott Mathers khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo của cô. Hailie vừa mới bước sang tuổi 19 và ngày càng thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, Kim Mathers, đặc biệt là mái tóc vàng óng ả và đôi mắt biết nói.

Con gái Eminem khoe ảnh selfie xinh đẹp trên Twitter.

Hailie tốt nghiệp trung học tháng 6 năm ngoái với điểm số trung bình các môn khá cao 3,9. Cô cũng được nhiều bạn bè nhận xét là thông minh, tốt bụng, năng động. Cô bé luôn biết ơn công lao nuôi nấng sinh thành của bố mẹ và từng gọi họ là "những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của cô". Trong một bài phát biểu trước toàn trường, Hailie chia sẻ: "Bố và mẹ luôn khuyến khích tôi sống đúng với chính mình. Họ cũng luôn tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi đạt được những thành quả trong cuộc sống".

Hailie được vinh danh Hoa khôi học đường năm 2013.

Năm 17 tuổi, Hailie từng đạt danh hiệu Hoa khôi tại trường trung học Chippewa Valley ở Michigan. Đây là giải thưởng dành cho những nữ sinh thông minh, xinh đẹp và tích cực tham gia vào các hoạt động thể thao, văn nghệ. Theo lời kể của một phụ huynh, tại buổi lễ ngày hôm đó, ngoài sự xuất hiện của mẹ, rapper 40 tuổi cũng lặng lẽ đứng từ xa dõi theo con gái. "Anh ấy không muốn gây ồn ào vì sự xuất hiện của mình mà muốn để con gái có được khoảnh khắc vinh danh của riêng mình", một người kể lại.

Mặc dù là một ca sĩ nổi loạn, có đời sống phức tạp nhưng Eminem luôn có một tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái. Rapper từng chia sẻ về Hailie trên Rolling Stone: "Làm cha là điều quan trọng nhất đối với tôi. Bởi vậy, con gái luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nếu có những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Hailie, tôi sẵn sàng bỏ tất cả để đến bên con bé".

Eminem và Kim Mathers.

Hailie Scott là con gái duy nhất của ngôi sao nhạc rap và cô bạn thời trung học Kim Mathers. Sau khi hôn nhân đổ vỡ và mọi nỗ lực hàn gắn đều thất bại, Eminem và vợ cũ chia sẻ quyền chăm sóc con gái. Hailie luôn là nguồn cảm hứng cho hàng loạt các sáng tác của Eminem như My Dad's Gone Crazy, Mockingbird, When I'm Gone, Beautiful, Hailie's Song.

Trần Quỳnh