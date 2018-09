Con gái Paul Walker dự lễ ra mắt phim của Justin Bieber

Bieber đã mời cô bé 15 tuổi Meadow tới xem phim để khuây khỏa nỗi đau mất đi người bố thân yêu.

Meadow trong rạp chiếu phim.

Bộ phim tài liệu Justin Bieber's Believe được ra mắt vào tối thứ 4, 18/12 tại rạp Regal ở Los Angeles. Theo trang E!News, giữa rất nhiều nghệ sĩ tới tham dự là cô bé Meadow - con gái của tài tử bạc mệnh Paul Walker. Cô bước xuống từ một trong những chiếc xe chuyên chở khách của Bieber. Tuy nhiên, Meadow đã không bước qua thảm đỏ mà lặng lẽ vào rạp.

Đây là lần đầu tiên con gái Paul Walker xuất hiện bên ngoài sau cái chết thương tâm của bố ngày 30/11. Meadow đã vô cùng suy sụp suốt thời gian qua. Cô rất yêu bố và hai bố con gắn bó với nhau từ năm 2011 đến nay sau khi cô bé rời Hawaii để chuyển tới Los Angeles sống.

Paul và con gái vào hè năm nay.

Meadow vốn là fan cuồng của Justin Bieber và Paul Walker cũng chia sẻ niềm đam mê này với con gái. Trước đây, tài tử Fast and Furious từng đưa con gái tới xem concert của Bieber. Meadow đã cực kỳ vui sướng khi được chụp ảnh và trò chuyện với thần tượng ở sau cánh gà.

Meadow chụp ảnh cùng Bieber trong một concert trước đó.

Tại buổi ra mắt phim tối thứ 4, Bieber rạng rỡ bước trên thảm đỏ trong bộ vest rực rỡ. Mẹ, người quản lý và người thày đỡ đầu Usher luôn sát cánh cùng Bieber để ủng hộ nam ca sĩ. Nhiều bạn bè thân thiết của ngôi sao 19 tuổi tới tham dự như Jaden Smith và cô bạn gái Kylie Jenner.

Justin Bieber's Believe là bộ phim tài liệu thứ hai của Justin. Phim tái hiện những hình ảnh hoàng tử nhạc pop trong hậu trường và trên sân khấu từ khi anh trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới. Năm 2011, bộ phim tài liệu đầu tiên của Bieber là Justin Bieber: Never Say Never thành công rực rỡ khi công chiếu tại Bắc Mỹ. Với 13 triệu USD kinh phí sản xuất, phim thu về doanh thu gần 98,5 triệu USD.

Justin bên người quản lý Scooter Braun và thày Usher tại lễ ra mắt phim.

Hoài Vũ