Cô bé 3 tháng tuổi có lẽ chưa hiểu 'người hùng cơ bắp' nói gì nhưng cười thích thú trước tiếng thủ thỉ của bố.

Dwayne Johnson chia sẻ video dễ thương ghi lại cuộc trò chuyện của anh và công chúa nhỏ bé bỏng mới chào đời hồi tháng 4. Nam diễn viên ôm bé Tianna trong vòng tay và âu yếm hỏi: "Bố có phải là ông bố sexy nhất thế giới hay không?".

Cô bé bật cười thành tiếng khi nghe bố nói chuyện và vẫn cười tít khi Dwayne hỏi tiếp: "Bố có phải là ông bố dễ thương nhất thế giới không? Bố có phải là ông bố thông minh nhất thế giới không?".

Con gái nhỏ cười tít mắt khi Dwayne Johnson nhận mình là 'ông bố sexy nhất thế giới'

Video Dwayne tâm tình với con gái thu hút gần 10 triệu lượt Like trên Instagram. Người hâm mộ còn thích thú với đoạn đối thoại "tưởng tượng" với con gái mà ngôi sao Fast and Furious viết kèm theo video. "Tôi: 'Bố chỉ muốn nhận lời khen ngợi của con suốt cả ngày khi bố ôm con trong vòng tay'. Bé Tianna: 'Con sẽ ngắm bố với nụ cười kết dính trên môi, chỉ yêu, tán dương và ngỡ ngàng trước tất cả những điều con nhìn thấy ở bố'. Chú chó Hobbs nằm trên sàn nhà: 'Thánh thần ơi, xin bé Tia đừng khuyến khích ông ấy nữa. Nó làm tôi phát ớn'!".

Dwayne khiến con gái cười thích thú.

Dwayne Johnson vốn nổi tiếng là ông bố đảm đang và yêu con. Anh có con gái 17 tuổi với vợ đầu và hai cô con gái nhỏ với bạn gái hiện tại Lauren Hashian. Dù bận rộn đóng phim quanh năm, tài tử Hollywood vẫn luôn dành thời gian bên gia đình, hỗ trợ bạn đời chăm con nhỏ. Anh không ngại cho con ăn, thay bỉm và bế ẵm suốt đêm để mẹ của bé được nghỉ ngơi. Thậm chí Dwayne còn ân cần xúc đồ ăn cho Lauren khi cô đang bận cho con bú.

The Rock giúp bạn đời ăn tối khi cô cho con bú.

"Ông bố quốc dân" này năm vừa qua đã trở thành diễn viên được trả cát-xê cao nhất thế giới. Theo thống kê của Forbes, Dwayne Johnson kiếm được 124 triệu USD từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018 nhờ hàng loạt bom tấn ăn khách như The Fate of the Furious, Jumanji: Welcome to the Jungle, Baywatch và phim Skyscraper sắp công chiếu.