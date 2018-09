Con gái Elvis Presley ly hôn lần thứ 4

Nữ ca sĩ Lisa Marie Presley - vợ cũ Michael Jackson, vừa ly dị guitarist Michael Lockwood sau 10 năm gắn bó.

Lisa và người chồng thứ tư, Michael Lockwood.

Lisa Marie đệ đơn lên tòa án Los Angeles vào cuối tuần trước với lý do "những khác biệt không thể hòa giải". Đại diện của nữ ca sĩ chia sẻ với tờ E!News, cô muốn giành quyền nuôi hai cô con gái song sinh 7 tuổi. "Lisa không cần bất kỳ khoản tiền nào của chồng" từ tiền cấp dưỡng đến tiền nuôi con, người đại diện cho biết.

Nữ ca sĩ 48 tuổi là cô con gái duy nhất của danh ca Elvis Presley. Cô và Michael Lockwood kết hôn năm 2006, trải qua những tháng ngày hạnh phúc bình yên tại điền trang rộng lớn ở Hidden Hills, tiểu bang Louisiana trước khi chuyển tới Anh. Lisa Marie từng thổ lộ trên tờ The Sun, Michael Lockwood bước vào cuộc đời cô giống như "ánh sáng chiếu rọi cuối đường hầm": "Anh ấy và các con như phước lành mà Chúa đã ban cho tôi giữa sự tuyệt vọng, khi mà tất cả mọi người đều rời bỏ tôi". Cùng với cuộc hôn nhân hạnh phúc 10 năm qua, Lisa đã tìm lại thành công trong sự nghiệp âm nhạc với các album và ca khúc hit như Lights Out và Over Me.

Vợ chồng Lisa và hai cô con gái.

Hiện tại, chồng cô vẫn chưa phản hồi về chuyện ly hôn bất ngờ này. Michael Lockwood, 52 tuổi, là người chồng thứ tư của Lisa Marie. Trước đây, nữ ca sĩ đã kết hôn với ca sĩ Danny Keough, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson và tài tử Nicolas Cage.

Hoài Vũ