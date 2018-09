Cô út nhà Kardashian - từ bán hàng online thành nữ tỷ phú tương lai

Khởi nghiệp với cây son kem 29 USD, sau 18 tháng, Kylie đã trở thành bà chủ của công ty mỹ phẩm có doanh thu 420 triệu USD.

Cô em út 'mát tay' kiếm tiền nhất nhà Kardashian

Kylie Jenner, cô con gái nhỏ nhất của gia đình Kardashian danh tiếng, chỉ mới 20 tuổi nhưng lại là người thành công nhất trong tất cả 6 chị em, bao gồm cả cô chị đình đám Kim Kardashian.

Kylie Jenner.

Con đường kinh doanh của Kylie Jenner lên như diều gặp gió trong vòng một năm nay, tỷ lệ thuận với độ hot của chính cô trên mạng xã hội.

Theo trang Women's Wear Daily (WWD), Kylie Jenner bắt đầu bán hàng online vào ngày 30/11/2015 với bộ mỹ phẩm Lip Kit có giá chỉ 29 USD (một cây son kem cùng chì kẻ môi). Sản phẩm bán hết veo ngay sau ngày đầu tiên ra mắt. Trong vòng 6 tuần sau, bà Kris Jenner - mẹ đẻ kiêm quản lý của Kylie - đã quyết định kết hợp với công ty sản xuất Seed Beauty.

Bước ngoặt lớn nhất của Kylie Cosmetics là khi tung ra bộ sưu tập kỳ nghỉ 2016 vào ngày 21/11 năm ngoái. Công ty đã thu về gần 19 triệu USD trong ngày hôm đó, theo tài liệu của WWD. Trong khi đó, sản phẩm đầu tiên của cô chị Kim Kardashian từ thương hiệu KKW Beauty chỉ kiếm được 14,4 triệu USD.

Những cây son kem mang tên Kylie.

Tính đến tháng 6/2017 (sau 18 tháng), công ty của Kylie Jenner đã đạt doanh thu 420 triệu USD. Trung bình mỗi ngày thu về 10 triệu USD. Theo đà tăng trưởng này, công ty sẽ đạt doanh số 1 tỷ USD vào năm 2022, khi Kylie bước sang tuổi 25. Trong khi đó, WWD thống kê, hãng mỹ phẩm Estée Lauder Cos. Inc thuộc sở hữu của công ty Tom Ford Beauty phải mất 10 năm mới đạt được 500 triệu USD, Bobbi Brown mất 25 năm để vươn tới con số 1 tỷ USD vào năm 2016 hay L'Oréal's Lancôme mất 80 năm mới chạm mốc 1 tỷ USD vào năm 2015.

Sản phẩm của Kylie chủ yếu bán online, ngoại trừ một số cửa hàng pop-up (dựng tạm thời) ở Chicago và Houston. Theo WWD, doanh thu năm 2017 của Kylie Cosmetics dự kiến sẽ đạt 386 triệu USD. Thương hiệu này hiện đã mở rộng kinh doanh không chỉ son kem mà còn gồm phấn mắt, phấn má, phấn bắt sáng và chổi đánh phấn. Một bộ sản phẩm có giá cao nhất là 325 USD.

Sản phẩm của Kylie Cosmetics được Kylie quảng bá trên Instagram.

Khi 19 tuổi, Kylie từng chia sẻ tham vọng kinh doanh trên tạp chí Complex tháng 10/2016: "Tôi muốn xây dựng thương hiệu lớn mạnh như những công ty mỹ phẩm khác. Giấc mơ của tôi là lọt vào bảng xếp hạng của Forbes".

Giấc mơ ấy đã sớm biến thành sự thực. Hè năm nay, Kylie đã trở thành người trẻ nhất lọt vào Top 100 nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2017. Cô út nhà Kardashian bỏ túi 41 triệu USD trong năm ngoái, chỉ kém chị Kim 4,5 triệu USD. Bên cạnh Kylie là những cái tên đình đám như Justin Bieber hay Taylor Swift. Ngoài ra, Kylie cũng là doanh nhân tuổi teen duy nhất trong danh sách Doanh nhân bán lẻ và thương mại điện tử U30 giỏi nhất thế giới.

Người truyền cảm hứng kinh doanh cho Kylie chính là cô chị gái Kim Kardashian. Kylie chia sẻ: "Chị ấy vô cùng chăm chỉ, thông minh và đúng kiểu một nữ doanh nhân. Chị ấy luôn nỗ lực làm mọi thứ và nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ. Chị ấy đã truyền cho tôi đức tính làm việc tuyệt vời".

Thực tế, đam mê kinh doanh của người mẫu tuổi teen Kylie Jenner lại đến từ một điều rất đơn giản: sở thích xem video trang điểm trên Youtube từ hồi tuổi teen để khắc phục những nhược điểm trên gương mặt Kylie tự nhận là kém xinh. Một ngày, cô gái ấy quyết định sáng tạo ra loại son kem giúp đôi môi trông đầy đặn, quyến rũ hơn, đồng thời tích cực hướng dẫn những cô gái trẻ tự làm đẹp cho mình. Kylie giải thích trong show truyền hình thực tế Life of Kylie: "Tôi luôn hiểu nhưng không cảm nhận hết mức độ quan trọng của công việc này cho đến khi ra mắt dòng sản phẩm make up của riêng mình".

Đắt hàng hơn nhờ trở thành "bom sex" mạng xã hội

10 năm trước, khi chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians bắt đầu phát sóng, Kylie Jenner mới chỉ là cô bé 10 tuổi nhút nhát. Con gái út của Kris Jenner và cựu vận động viên điền kinh Caitlyn Jenner luôn mặc cảm về gương mặt kém sắc của mình, đặc biệt là đôi môi mỏng.

Kylie năm 2009 khi 12 tuổi.

16 tuổi, dưới sự cho phép của mẹ, Kylie quyết định đi bơm môi. Cùng với đôi môi đầy đặn, quyến rũ hơn, ngôi sao tuổi teen đã bắt đầu tập luyện để có thân hình săn chắc, gợi cảm. Cô út bé nhỏ dần lột xác trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nóng bỏng và tràn đầy sức sống. Nhờ thừa hưởng "gen tốt" của mẹ, Kylie sở hữu đường cong bốc lửa không kém cạnh chị Kim.

Danh tiếng nhà Kardashian cùng những hình ảnh khoe thân "thiêu đốt mọi ánh nhìn" đăng tải trên mạng xã hội đã giúp Kylie Jenner ngày càng thu hút nhiều người dõi theo. Cho đến nay, cô đã có 97,4 triệu người follow trên Instagram, 22,8 triệu follow trên Twitter và được nhiều người xem nhất trên Snapchat.

Kylie Jenner chia sẻ hình ảnh nóng bỏng trên Instagram.

Kylie bắt đầu bán hàng cũng là lúc cô nổi danh như là "biểu tượng gợi cảm mới" của showbiz Mỹ. Người đẹp triệt để sử dụng mạng xã hội để quảng cáo mỹ phẩm Kylie Cosmetics cũng như thương hiệu thời trang kết hợp cùng cô chị siêu mẫu Kendall Jenner. Những bức ảnh của Kylie luôn thu hút 2-3 triệu lượt "Like" trên Instagram và lượng người theo dõi ngày càng tăng thêm.

Bên cạnh những chiêu quảng bá cực kỳ hữu hiệu bằng hình ảnh trên mạng, không thể phủ nhận sự sáng tạo không ngừng và tài quản lý của Kylie Jenner đã giúp thương hiệu của cô ngày càng đắt khách. Ngôi sao sinh năm 1997 tự tin nói về khả năng kinh doanh của cô: "Tôi cảm thấy nhiều người thực sự không nhìn nhận nghiêm túc về tôi như là một nữ doanh nhân chỉ vì tuổi trẻ và danh tiếng của tôi. Tôi muốn chứng minh rằng họ đã sai".

Năm 2016, Kylie đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 nhân vật tuổi teen có ảnh hưởng nhất thế giới. Kylie rất hạnh phúc vì có thể truyền cảm hứng cho mọi người, không chỉ bởi nỗ lực làm đẹp qua năm tháng mà còn vì sự tự tin, đam mê làm việc và những hoạt động thiện nguyện của cô.

Kylie thăm hỏi và trao quà cho các bé bị sứt môi, hở hàm ếch.

Chỉ trong năm ngoái, em út Kim đã quyên góp gần 1 triệu USD doanh thu của công ty Kylie Cosmetics cho các tổ chức từ thiện. Cô tặng 459.000 USD cho Smile Train - tổ chức giúp đỡ trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch và 500.000 USD cho tổ chức TO Teen Cancer America.

Kylie chia sẻ về mẫu người mà cô muốn trở thành: "Tôi muốn giúp đỡ mọi người và truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ. Hẳn nhiên đó không chỉ là việc bơm môi, có mái tóc đẹp mà còn là một người tốt, biết tôn trọng và đối xử tử tế với mọi người".