Cô đào Hollywood tiết lộ sự thật trần trụi khi làm mẹ

Amber Tamblyn đăng ảnh áo phông xộc xệch, lấm lem sữa khi chăm con gái 1 tháng tuổi.

Nữ diễn viên chia sẻ trên Instagram bức ảnh chân thực về cuộc sống hiện tại của cô trong vai trò là một bà mẹ lần đầu có con nhỏ. Amber Tamblyn mặc chiếc áo nhăn nhúm dính đầy sữa sau khi cô cho con gái bú. Người đẹp 35 tuổi cũng không ngại để lộ thân hình sồ sề và bụng to.

Amber Tamblyn tiết lộ sự thật về việc nuôi con nhỏ với các fan.

Amber chú thích hài hước: "Ai mặc nó đẹp hơn? Ngực trái hay ngực phải? Cuộc sống bỉm sữa. Các ngôi sao cũng giống như mọi người!".

Ngôi sao phim truyền hình Two and a Half Men sinh con gái đầu lòng vào ngày 21/2. Cô từng hé lộ hình ảnh thiên thân nhỏ trên Instagram - bàn tay bé bỏng nắm chặt ngón tay bố. "Hai bàn tay yêu dấu của tôi", Amber Tamblyn chia sẻ.

Amber đang hạnh phúc với vai trò mẹ bỉm sữa.

Amber Tamblyn hiện là một diễn viên, đạo diễn kiêm nhà thơ. Cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như General Hospital, Joan of Arcadia, Two and a Half Men... Người đẹp cũng góp mặt trong hơn 20 bộ phim điện ảnh, trong đó có phim được cử Oscar như 127 Hour, Django Unchained... Cô kết hôn với nam diễn viên David Cross vào năm 2012.