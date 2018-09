Chuyện tình bí mật của Jewel và tài tử Sean Penn

Giọng ca 'Hands' tiết lộ, Sean Penn là một người tình lãng mạn và đầy sáng tạo.

Cuốn tự truyện mới của Jewel.

Nữ ca sĩ xinh đẹp Jewel vừa ra mắt cuốn tự truyện mang tên Jewel - Never Broken: Songs Are Only Half the Story. Nhiều trang viết trong đó, Jewel kể lại mối tình đẹp chưa từng tiết lộ của cô với ngôi sao Milk Sean Penn. Mối tình ấy gắn với ca khúc Emily mà Jewel viết riêng cho bộ phim The Crossing Guard của Sean Penn.

"Khoảng thời gian đó là vào năm 1995, tôi mới bắt đầu được mời biểu diễn trên truyền hình", Jewel hồi tưởng. Đó cũng là năm Sean Penn chia tay người bạn gái Robin Wright sau 5 năm chung sống và có 2 người con. Jewel vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được cuộc gọi từ Sean - ngôi sao điện ảnh đã rất nổi tiếng thời đó.

Sean Penn đã si mê nữ ca sĩ mới nổi Jewel vào năm 1995.

"Anh ấy nói đã xem tôi trình diễn trong show truyền hình và muốn tôi viết nhạc cho bộ phim mới của anh. Tôi nhận lời và anh ấy bảo có thể gặp tôi bất kỳ nơi nào và ngày nào. Tôi đưa anh ấy số điện thoại của mình nhưng lại nghĩ rằng chắc anh ấy chẳng gọi lại cho mình đâu".

Tuy nhiên, Sean đã gọi lại cho Jewel... hết lần này sang lần khác. Sau khi ca khúc Emily hoàn thành, chuyện tình của họ cũng bắt đầu nảy nở: "Chúng tôi gọi điện cho nhau rất nhiều và anh ấy là một người tán tỉnh quyến rũ. Nhưng tôi không phải là cô gái khờ dại và không muốn mình bị coi như món đồ chơi của anh ấy. Tôi đã làm mọi cách để anh ấy không thể chinh phục được mình. Vậy là anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi một cách nghiêm túc, theo tôi đi tour và chăm sóc tôi. Tôi chỉ dần hé mở trái tim mình nhưng anh ấy là một người đeo đuổi dai dẳng và sáng tạo khiến tôi vô cùng thích thú".

Sean Penn cũng có những cách bày tỏ tình yêu "đốn gục" trái tim Jewel. Trong một lần tại quán bar, nam diễn viên nhìn Jewel với "ánh mắt u sầu, sau đó mỉm cười và nói rằng thật không thể nào mà không yêu tôi được", cô viết.

Jewel kể rằng, cô đã giữ kín chuyện tình của họ vì Sean Penn là một ngôi sao. Tài tử muốn sánh bước cùng cô trên thảm đỏ liên hoan phim Venice nhưng cô đã từ chối. Khi ấy, Sean đã đưa Jewel tới một địa danh lãng mạn ở Montartre và "cho tôi xem những tờ giấy nhắn yêu thương mà anh ấy đã viết và giấu trong túi áo tôi... Tôi hạnh phúc ngập tràn và biết rằng mình thực sự yêu anh ấy mất rồi".

Sean và vợ, Robin Wright.

Tuy nhiên, những ngày tháng bên nhau mộng mơ và lãng mạn của Jewel và Sean Penn đã không thể có cái kết đẹp. Sean đã quay về hàn gắn với nữ diễn viên Robin Wright cùng hai con. Nam diễn viên kết hôn năm 1996 và cuộc hôn nhân với Robin kéo dài đến năm 2010. Jewel không hề trách cứ Sean đã khiến mối tình dang dở, ngược lại cô vẫn cảm ơn anh đã để lại trong cô những hồi ức đẹp đẽ, đã động viên và khuyến khích cô trong những ngày đầu phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Hoài Vũ