Chuyện ít biết về người vợ đầu tiên của John Lennon

Bà Cynthia Lennon qua đời tại nhà riêng hôm 1/4, hưởng thọ 75 tuổi.

Thông tin về sự ra đi của bà Cynthia Lennon được đăng tải trên website của con trai bà là Julian Lennon. Theo đó, "bà Cynthia đã ra đi ở tuổi 75 sau cuộc chiến kiên cường với bệnh ung thư. Con trai bà, Julian luôn túc trực bên giường bệnh của mẹ đến những giây cuối cùng. Gia đình chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những ai đã cầu nguyện cho bà."

Con trai chia sẻ bức hình của bà Cynthia trên Twitter.

Cynthia Lennon tên đầy đủ là Cynthia Lilian Powell, sinh ngày 10/9/1939 ở Blackpool, Lancashire và lớn lên tại Hoylake cùng cha mẹ và hai anh trai. Một năm sau khi theo học Cao đẳng Nghệ thuật Liverpool, vào tháng 9/1957 (ít lâu sau sinh nhật thứ 18) Cynthia gặp gỡ người đàn ông của đời mình, danh ca John Lennon. Lúc này, John Lennon chỉ là một cậu trai nổi loạn, khác người và có niềm đam mê tột cùng với rock n roll.

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Cynthia đã qua đêm tại căn hộ của John. Kể từ đó, bà luôn theo ông như hình với bóng trên danh nghĩa là bạn gái. Những ngày đầu ban nhạc The Beatles ra đời bà cũng là người luôn ở bên ủng hộ John Lennon.

John bị tống cổ khỏi trường Cao đẳng vì trượt kỳ thi năm cuối, còn Cynthia lại tốt nghiệp một cách xuất sắc. Khi ông và những thành viên trong ban nhạc The Beatles đang rong ruổi biểu diễn ở Đức suốt 6 tuần thì Cynthia lại tập trung vào việc theo đuổi sự nghiệp học hành với mong ước trở thành một giáo viên nghệ thuật.

Mùa hè năm 1962, Cynthia mang thai con đầu lòng và lúc đó, John Lennon đã yêu cầu tổ chức một đám cưới. Đến tháng 8, sau lễ cưới vội vàng tại phòng đăng ký kết hôn ở Liverpool, quản lý ban nhạc, ông Brian Epstein đưa cho đôi vợ chồng 15 shilling để tới dùng bữa tại một quán cafe gần đó. Con trai của cặp đôi ra đời tại bệnh viện đa khoa Sefton, Liverpool tháng 4/1963.

Cynthia được coi là một cái bóng trong cuộc đời danh ca huyền thoại.

Khi The Beatles đang ở đỉnh cao danh vọng, quản lý ban nhạc The Beatles đề nghị giấu nhẹm sự tồn tại của cả Cynthia và đứa trẻ. Tuy nhiên, "giấy không bọc được lửa", giữa lúc hiện tượng Beatlemania phủ sóng toàn bộ Anh quốc cùng với sự thành công rực rỡ của bản hit She Loves You, báo chí phát hiện ra người vợ bí mật cùng con trai của John Lennon đang sống ở Hoylake. Sau khi câu chuyện bị vỡ lở, Cynthia thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng những ngày tháng hai mẹ con sống chui lủi trong bóng tối cũng kết thúc. Đầu năm 1964, cả gia đình John Lennon chuyển đến London và thuê một căn penthouse ở Emperor’s Gate, gần Cromwell Road.

Cynthia Lennon là người phụ nữ duy nhất đi cùng ban nhạc trong chuyến lưu diễn đầu tiên ở Mỹ mùa xuân năm đó. Tuy nhiên, bà luôn lầm lũi, là hậu phương vững chắc ủng hộ chồng, đảm nhiệm công việc bếp núc, chăm sóc con cái, làm vườn...

Cuộc sống của John Lennon và Cynthia chỉ thay đổi khi có sự xuất hiện của người thứ 3.

Thế rồi cuộc sống của hai người hoàn toàn thay đổi kể từ khi John Lennon rơi vào nghiện ngập và quen biết với Yoko Ono (vợ sau của John Lennon). Yoko Ono và John Legend gặp nhau tại một triển lãm nghệ thuật ở London và ngay lập tức rơi vào mối tình sét đánh. Bà cũng là một nghệ sĩ tài năng và hai tâm hồn đầy sáng tạo cứ thế hút vào nhau một cách tự nhiên. Cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cả 3 con người.

Không chấp nhận nổi mối quan hệ ngoài luồng của chồng, năm 1968, Cynthia quyết định chia tay John Lennon. Sau những thủ tục pháp lý ly hôn kéo dài, cả hai cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận riêng, John trả cho Cynthia 100.000 bảng Anh và hàng năm bà sẽ nhận được 2.400 bảng. Quyền nuôi con trai Julian Lennon thuộc về Cynthia. Với Julian, "mẹ là người đã dạy dỗ tôi mọi điều trong cuộc sống, dạy tôi học cách mạnh mẽ, luôn ngẩng cao đầu dù cho cả thế giới kia có sụp đổ".

Về phía John Lennon, sau khi ly hôn được một năm, ông nhanh chóng kết hôn với Yoko Ono. Ông xem Yoko Ono còn quan trọng hơn cả những bài hát để đời, danh vọng hay tiền tài. Sau nhiều nỗ lực, đến năm 1975, cả hai mới có với nhau một cậu con trai. Ông tạm dừng sự nghiệp sáng tác, dành phần lớn thời gian bên hai mẹ con Yoko. Đến năm 1980, John Legend bắt đầu sáng tác lại trong sự hân hoan chào đón của người hâm mộ. Những tưởng mọi chuyện êm đẹp, đến tháng 12/1980, ông bất ngờ bị fan cuồng bắn chết khi trên đường về căn hộ của mình ở Dakota, New York.

Cynthia Lennon những năm cuối đời.

Sau khi chia tay huyền thoại âm nhạc, Cynthia tái hôn 3 lần. Bà kết hôn cùng chủ khách sạn người Italy, Roberto Bassanini năm 1970 và ly dị năm 1973. Năm 1976, bà kết hôn với kỹ sư John Twist nhưng cũng ly dị năm 1983. Lần cuối cùng là với người chủ câu lạc bộ đêm Noel Charles năm 2002. Họ sống với nhau cho đến khi ông qua đời năm 2013.

Bà từng xuất bản hai tập hồi ký có tên A Twist of Lennon (1978) và một cuốn tiểu sử có tựa đề John (2005) kể về quãng thời gian chung sống với cựu thành viên The Beatles.

Trần Quỳnh