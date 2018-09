Chủ nhân hit 'Havana' vái lạy Madonna khi nhận giải 'Video của năm'

Video của năm: Havana - Camila Cabello ft. Young Thug Nghệ sĩ của năm: Camila Cabello Ca khúc của năm: Rockstar - Post Malone ft. 21 Savage Nghệ sĩ mới xuất sắc: Cardi B Màn kết hợp xuất sắc: Dinero - Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B Video nhạc pop xuất sắc: No Tears Left to Cry - Ariana Grande Video hip hop xuất sắc: Chun-Li - Nicki Minaj Video nhạc Latin xuất sắc: Mi Gente - J Balvin, Willy William Video nhạc dance xuất sắc: Lonely Together - Avicii ft. Rita Ora Video nhạc rock xuất sắc: Whatever It Takes - Imagine Dragons Ca khúc của mùa hè: I Like It - Cardi B, Bad Bunny và J Balvin