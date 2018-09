Chris Pratt thú nhận là 'fan cuồng' của Tom Cruise

Diễn viên 'Guardians of The Galaxy' coi Tom Cruise là hình mẫu lý tưởng để học hỏi trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Nhận lời phỏng vấn của hãng tin AP gần đây, Chris Pratt đã chia sẻ nhiều điều về sự lan truyền cảm hứng nghề nghiệp tại Hollywood. Nam chính của Guardians of The Galaxy và Jurassic World thú nhận anh là fan trung thành của Tom Cruise.

Dành nhiều lời tốt đẹp cho đàn anh, nam diễn viên ca ngợi Tom Cruise là một diễn viên dễ mến, chăm chỉ và tràn đầy năng lượng tích cực. Chris Prat nói: “Tôi chưa có cơ hội gặp Tom nhưng tôi cảm nhận được anh ấy là người thân thiện, dễ hợp tác. Tom còn là một thiên tài diễn xuất. Anh ấy không ngừng chạy, tự mình đảm đương các cú nhảy, lái trực thăng trên phim. Anh ấy là ngôi sao tuyệt nhất!”.

Chris Pratt (trái) và Tom Cruise.

E Online chỉ ra, Tom Cruise và Chris Pratt đều là những tài tử đắt giá của Hollywood, tên tuổi gắn liền các thương hiệu bom tấn hành động.

Mùa hè năm nay, Tom Cruise một lần nữa khẳng định vị thế sao hạng A khi đích thân thực hiện hàng chuỗi hành động mạo hiểm trong phần 6 của Mission: Impossible.

Còn Chris Pratt thì xuất hiện trong bom tấn siêu anh hùng được chờ đợi nhất của năm - Avengers: Infinity War cùng bộ phim về thế giới khủng long Jurassic World: Fallen Kingdom.

Chris Pratt sinh năm 1979, là một diễn viên người Mỹ, được biết đến qua một số phim truyền hình như Everwood, Parks and Recreation... Sự nghiệp của anh chỉ thực sự khởi sắc sau khi đóng chính trong Guardians of the Galaxy năm 2014.

Phong Kiều