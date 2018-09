Chris Hemsworth tiết lộ tên cặp song sinh

Vợ chồng chàng 'Thor' đăng lên Instagram bức ảnh chụp đôi bàn chân nhỏ xinh cùng tên của hai con trai mới sinh.

Bà xã của tài tử Chris Hemsworth đã hạ sinh cặp song sinh tại trung tâm y tế Cedars Sinai ở Los Angeles. Elsa Pataky chia sẻ cảm xúc của mình trên Instagram: "Hai nhóc đã về nhà. Tristan và Sasha chào đời hôm 22/3. Hạnh phúc ngập tràn! Tận hưởng từng phút giây bên con là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này". Trên trang blog của tạp chí Glamour Tây Ban Nha, Elsa còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ. Cô cho biết mình thường lấy khăn làm bằng chất liệu 100% cotton để quấn bé và khuyến khích các bà mẹ dùng xe đẩy dành cho bé.

Bức hình chụp đôi bàn chân của cặp song sinh nhà tài tử phim "Thor"

Hemsworth cũng rất hạnh phúc về gia đình ấm áp của mình. Anh từng chia sẻ trên tạp chí Parade về việc làm cha: "Tôi nghĩ làm bố khiến người đàn ông chín chắn hơn. Điều đó rất tuyệt vời. Khi sinh con, ta sẽ ngồi bên chúng hàng giờ và nghĩ mình sẽ làm gì. Thật thú vị. Bất kỳ ở đâu và làm gì tôi cũng nghĩ về vợ và các con của mình".

Chris hạnh phúc bên vợ trên thảm đỏ Oscar hồi đầu tháng 3.

Chris Hemsworth và nữ diễn viên Fast and Furious 6 kết hôn từ năm 2011. Trước khi chào đón cặp con trai song sinh, họ đã có một cô con gái đầu lòng gần 2 tuổi. Do quá bận rộn với lịch đóng phim Avengers: Age of Ultron nên chàng "Thor" đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của bà nội và bà ngoại trong việc chăm sóc vợ và các con nhỏ.

Trần Quỳnh