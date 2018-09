Chris Hemsworth gặp kiều nữ '50 sắc thái' trong phim kỳ bí

Trong 'Phút kinh hoàng tại El Royale', Chris Hemsworth và Dakota Johnson đóng hai trong bảy nhân vật chính trải qua một đêm nhiều bí ẩn.

Trailer Bad Times at the El Royale Trailer phim Phút kinh hoàng tại El Royale

Phút kinh hoàng tại El Royale (Bad Times at the El Royale) lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1960, gói gọn câu chuyện trong El Royale - một khách sạn nằm trên vùng đất thuộc hai bang California và Nevada. Một ngày nọ, sáu vị khách lạ mặt cùng xuất hiện tại đây. Cùng người lễ tân, họ trải qua một đêm kinh hoàng.

Nổi bật trong dàn bảy nhân vật chính này là cô nàng mang thân thế tuyệt mật được mệnh danh "kẻ trốn chạy" Emily Summerspring (Dakota Johnson đóng) và gã thủ lĩnh giáo phái bí ẩn Billy Lee (Chris Hemsworth đóng). Bộ phim đánh dấu sự kết hợp lần đầu giữa kiều nữ gợi cảm của series 50 sắc thái cùng "Thần Sấm Thor" trên màn ảnh rộng. Theo nội dung trailer, cặp diễn viên sẽ có những khoảnh khắc tương tác trong phim. Riêng tài tử Chris Hemsworth có không ít cảnh bán nude khoe cơ bắp.

Bảy nhân vật chính của bộ phim.

Phút kinh hoàng tại El Royale mang tới không khí kỳ bí, khó hiểu cùng nhiều khung hình đẹp đẽ ngập tràn ánh sáng neon. Phim được đạo diễn, biên kịch và sản xuất bởi Drew Goddard - nhà làm phim nổi tiếng với phong cách kinh dị ấn tượng trong phim The Cabin in the Woods. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 19/10.

Phong Kiều