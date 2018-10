Chris Evans chia tay vai Captain America

'Avengers 4' đóng máy cũng là lúc tài tử 37 tuổi từ giã vai diễn nổi tiếng Captain America.

Hôm 5/10, Chris Evans đăng tải trạng thái trên trang Twiter, tuyên bố chia tay vai diễn Captain America, đồng thời dành lời tri ân cho 8 năm gắn bó với các bộ phim thuộc "vũ trụ siêu anh hùng Marvel". Anh viết: "Chính thức đóng máy Avengers 4, hôm nay quả là một ngày nhiều cảm xúc. Đảm nhận vai diễn Captain America trong 8 năm qua là một vinh dự lớn với tôi. Gửi tới các bạn đồng nghiệp trên màn hình, sau máy quay cùng khán giả lời cảm ơn cho những kỷ niệm đẹp. Trân trọng!".

Nam diễn viên Chris Evans. Ảnh Empire Online

Theo chia sẻ của nam diễn viên 37 tuổi, phần 4 của bom tấn Avengers đã hoàn tất giai đoạn quay phim, đây sẽ là tác phẩm cuối cùng của nhà Marvel mà anh tham gia với nhân vật Captain America. Empire Online cho hay, Evans mới nhận lời góp mặt trong phim tội phạm, kỳ bí Knives Out bên cạnh "James Bond" Daniel Craig. Phim dự kiến khai máy vào cuối năm nay.

Bên dưới bài viết của Chris Evans, nhiều đồng nghiệp thân thiết gửi lời cổ vũ đến anh. "Deadpool" Ryan Reynolds viết: "Tôi không khóc, tôi chỉ rơi nước mắt. Có một sự khác biệt lớn xảy ra". Còn Dwayne "The Rock" Johnson đáp lời: "Cậu đã có một hành trình tuyệt vời, người anh em! Chúc mừng cậu đã tạo ra một nhân vật mang tính biểu tượng".

Captain America trong phim Avengers: Infinity War. Ảnh: The Hollywood Reporter

Trong phần 3 - Avengers: Infinity War công phá rạp chiếu toàn cầu vào mùa hè 2018, Captain America có đất diễn rất khiêm tốn. The Hollywood Reporter dự đoán, tuyến vai này sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong phần kế tiếp phát hành ngày 3/5/2019. Dự án đánh dấu 8 năm Chris Evans gắn liền tên tuổi với nhân vật này kể từ Captain America: The First Avengers ra rạp năm 2011, trở thành một hình mẫu được hâm mộ cuồng nhiệt trên khắp thế giới nhờ gương mặt đẹp trai, thân hình cuốn hút và lối diễn thuyết phục. Đến nay, anh đã đóng chính trong ba phần phim riêng về Captain America, bốn phần phim Avengers và xuất hiện với tư cách khách mời trong một số phim về các siêu anh hùng khác của Marvel.

Hãng Marvel ký hợp đồng vai Captain với Chris Evans vào năm 2010. Hồi đó, anh được biết đến với một trong các vai chính của hai phần phim Fantastic Four. Tuy nhiên, Marvel không thực sự chắc chắn liệu anh có được công chúng đón nhận, còn bản thân nam diễn viên cũng không tự tin thể hiện tốt nhân vật nặng ký này.

Một lý do khác khiến Evans đắn đo về việc nhận vai là lịch quay phim tình cảm hài What's Your Number mà anh ký hợp đồng trước đó trùng thời gian The First Avenger bấm máy. Với lời động viên của mẹ mình, tài tử đã quyết định góp mặt trong cả hai phim.

Những khoảnh khắc vui của Chris Evans khi đóng Captain Những khoảnh khắc vui của Chris Evans khi đóng Captain

Phong Kiều