Chris Brwon ám chỉ Rihanna từng ngủ với nhiều người

Karrueche Tran, bạn gái của Chris, thậm chí còn khen ngợi anh chàng vì cạnh khóe Rihanna.

Ngày 17/10, một đoạn rap trong ca khúc mới của Chris Brwon, I'm Still bị rò rỉ trên mạng. Trong bài hát Chris có nhắc đến từ "tình cũ của tôi" (My ex) và tiết lộ cô nàng từng qua đêm với nhiều người làm trong ngành công nghiệp giải trí. Ca khúc I'm Still nằm trong album mới X của Chris, dự kiến phát hành vào ngày 3/12/2013.

Dù không nhắc đến tên Rihanna, các fan đều khẳng định Chris đang ám chỉ tới giọng ca của Umbrella trong bài hát. Bởi trước khi đến với người mẫu gốc Việt Karrueche Tran, Chris từng có thời gian yêu đương mặn nồng với Rihanna. Cả hai chia tay nhau sau khi anh chàng đánh bạn gái trọng thương và phải nhập viện.

Trong ca khúc mới Chris được cho là gián tiếp sỉ nhục Rihanna.

Nhiều người cho rằng lời bài hát của I'm Still là cú đòn tinh thần quá mạnh đối với Rihanna. Sau khi chia tay tình cũ, cô vẫn nhớ thương Chris và thổ lộ trên Glamour việc mình chưa tìm được ai thay thế. "Tôi luôn nghĩ tới một ngày tôi sẽ trở thành mẹ và có những đứa con của riêng mình. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được cha của đứa bé", nữ ca sĩ gợi cảm chia sẻ.

Trước việc nhiều fan của Rihanna chỉ trích Chris chơi không đẹp khi tỉa đểu tình cũ, Karrueche Tran vội lên tiếng bênh vực người yêu. Cô cho biết Chris không sai khi ám chỉ một ai đó trong ca khúc của mình: "Anh ấy là một nghệ sĩ. Anh ấy được quyền nói những điều mình thích. Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do cơ mà". Cô nàng cũng nhấn mạnh thêm, Chris làm như thế là "rất tuyệt".

Karrueche Tran và Chris Brown từng chia tay rồi tái hợp nhiều lần. Anh cho biết bạn gái mới là người rất hiểu mình và biết cách khiến Chris Brown từ gã trai hư thành một người đàn ông tốt.

Karrueche Tran thích thú khi Chris đá đểu Rihanna.

Phương Anh