Chồng tức giận khi Scarlett đệ đơn ly hôn, đòi quyền nuôi con

Nữ diễn viên nhờ tòa xử lý việc ly dị trong khi chồng cô chỉ muốn giải quyết bí mật giữa hai bên.

Ngày 7/3, Scarlett Johansson gửi đơn lên tòa án Manhattan (New York) và khẳng định rằng, cuộc hôn nhân của cô và nhà báo Romain Dauriac đã "không thể cứu vãn được". Nữ diễn viên đề nghị được toàn quyền nuôi con gái 2 tuổi Rose Dorothy Dauriac.

Vợ chồng Scarlett bắt đầu cuộc chiến giành quyền nuôi con.

Đơn ly hôn của Scarlett đã gây nên cuộc chiến giành quyền nuôi con. Luật sư của chồng cô phản hồi tại tòa: "Anh ấy (Romain Dauriac) muốn quay về Pháp sống cùng con gái, bởi cô Johansson di chuyển quá nhiều... Scarlett được phép có sự nghiệp riêng, nhưng nó không phù hợp với kế hoạch chung của cô ấy và anh Dauriac. Mọi thứ đều cần phù hợp với đứa trẻ". Theo các nguồn tin, thời gian qua cô đào 32 tuổi đã đưa con gái đi rất nhiều nơi, trong đó có New Zealand để đóng phim Ghost in the Shell.

Ngay sau khi thông tin ly hôn rò rỉ, Scarlett Johansson vội vàng lên tiếng phát biểu rằng vì con gái, cô sẽ không bao giờ bình luận về chuyện riêng tư này. Tuy nhiên, chồng Scarlett vẫn rất tức giận vì vợ đã đơn phương đệ đơn ly hôn và làm lộ thông tin với báo giới.

Cặp đôi có chung cô con gái hơn 2 tuổi.

Romain Dauriac viết trong thông cáo gửi đến truyền thông: "Thật đáng tiếc, đặc biệt là đối với con gái của chúng tôi, khi Scarlett đã nộp đơn lên tòa và khiến những mong muốn khác biệt của chúng tôi trở nên công khai như vậy. Tôi khẩn thiết mong cô ấy hãy rút lại hành động của mình và trở lại bàn thương thảo dù không thoải mái. Chúng tôi luôn là cha mẹ của cô con gái đáng yêu và sẽ tiếp tục cùng làm cha mẹ của bé trong nhiều năm nữa, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn như những gì mà chỉ những bậc phụ huynh mới có thể làm".

Luật sư của Romain nói thêm rằng, trong khi hai bên đang tiến hành những cuộc đàm phán riêng tư, Scarlett lại bất ngờ gửi đơn lên tòa án để xin trợ giúp xử lý chuyện ly hôn một cách chính thức.

Scarlett Johansson vốn đã ly thân nhà báo Pháp từ cuối năm ngoái. Cô và Romain Dauriac kết hôn vào tháng 10/2014, chỉ sau 1 tháng sinh con gái. Đây là lần ly hôn thứ hai của ngôi sao Avengers. Cô từng tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên với tài tử Ryan Reynolds năm 2010.