Chồng thẳng tay quăng vợ xuống đất trong bán kết America's Got Talent

Cặp đôi Mary và Tyce Transcend có màn trình diễn ngoạn mục, bất chấp nguy hiểm tính mạng vào tối 4/9.

Đêm bán kết America's Got Talent vừa diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles vào tối 4/9 (sáng nay theo giờ Việt Nam). 11 màn thi mang đến cho ban giám khảo và hàng triệu khán giả những cảm xúc khác nhau, từ xúc động, kinh ngạc đến bùng nổ, thót tim. Cặp vợ chồng Duo Transcend (Mary và Tyce) tiếp tục trình diễn những pha nhào lộn ngoạn mục trên dây, khiến cả khán phòng nín thở vì lo lắng bởi trong vòng loại Tyce từng bị tuột tay khiến vợ rơi xuống sân khấu.

Trong lần thi này, cặp đôi đã nâng cấp những động tác khó hơn và mức độ nguy hiểm cao hơn. Đến giữa tiết mục, Tyce bất ngờ ném vợ xuống giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Mary rơi thẳng xuống sân khấu và... mất hút. Sau đó, người chồng cũng buông tay rơi theo.

Màn "ném vợ" gây thót tim của Tyce.

Hóa ra, họ đã chuẩn bị sẵn một tấm đệm lò xo phía dưới để đảm bảo an toàn. Cả hai nhanh chóng xỏ giầy patin và Tyce bế Mary xoay quanh một vòng tròn nhỏ giữa sân khấu rực lửa. Đỉnh điểm của màn trình diễn là khi người vợ trẻ móc chân lên cổ chồng và Tyce làm điểm tựa để cả hai xoay tít, bất chấp khả năng bị văng xa. Họ lấy nhạc nền ca khúc (I Just) Died in Your Arms (Em vừa chết trong tay anh) khiến khán giả càng thót tim hơn.

Chồng thẳng tay quăng vợ xuống đất trong đêm bán kết America's Got Talent Màn trình diễn của vợ chồng Transcend

Cả 4 giám khảo gần như không thốt lên lời sau tiết mục này. Simon Cowell sau đó thốt lên: "Cảm ơn các bạn vì đã gần như khiến tôi đau tim hai lần. Không biết bạn đã tìm được bao nhiêu cách để ám sát vợ? Khi chúng tôi yêu cầu mọi người nâng mức độ trình diễn trong đêm bán kết, bạn đã làm đúng như thế. Nó quá giật gân! Đây là tiết mục ấn tượng nhất đêm nay".

Mel B cũng bày tỏ, cô đã hồi hộp từ đầu cho đến cuối tiết mục và nhận xét đây là màn trình diễn cực kỳ hoàn hảo.

Ngoài phần thi của vợ chồng Duo Transcend, một tiết mục khác gây kinh ngạc không kém là màn ảo thuật của "thần bài" Shin Lim. Chàng trai được nhiều người coi là "siêu nhiên" khi tráo đổi và khiến những lá bài biết mất một cách kỳ bí ngay trước mắt các vị giám khảo ngồi sát bên anh.

Màn trình diễn của thần bài Shin Lim Tiết mục của "thần bài" Shin Lim