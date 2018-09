Chồng sắp cưới muốn Lady Gaga đẻ thật nhiều con

Nam diễn viên Taylor Kinney hy vọng sẽ có 'một đội bóng tí hon' trong nhà.

Gaga và bạn trai yêu nhau mặn nồng 3 năm qua.

Taylor Kinney vừa có cuộc trò chuyện trên HuffPost Live hôm 19/10 về bộ phim mới Rock the Kasbah. Tất nhiên, anh cũng dành thời gian chia sẻ về vợ sắp cưới - nữ ca sĩ Lady Gaga. Nam diễn viên 29 tuổi và giọng ca Born This Way đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi đính hôn vào đầu năm nay.

Khi được hỏi anh và Gaga đã "nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ" hay chưa, Taylor liền hào hức đáp: "Ồ, chắc chắn là rồi. Tôi từng lớn lên trong gia đình đông đúc và có rất đông anh em trai. Bởi vậy tôi cũng muốn có nhiều con". Ngôi sao phim The Other Woman tiếp tục: "Bạn biết không, tôi hy vọng có một bầy trẻ. Tôi thích có một đội bóng tí hon, một chiếc xe bus nhỏ cho bọn trẻ và rất nhiều trò thú vị khác".

Taylor đã hẹn hò với "bà mẹ quái vật" từ năm 2012 sau khi đóng cùng trong video ca nhạc You and I. Taylor từng thổ lộ, anh rất khâm phục sự sáng tạo và khả năng làm việc không ngừng nghỉ của bạn gái. Trong cuộc phỏng vấn, nam diễn viên chia sẻ rằng Gaga đang miệt mài sáng tác ca khúc mới: "Cô ấy đang viết. Cô ấy giống như một cỗ máy vậy, chưa bao giờ dừng lại". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ nhạc pop còn bận rộn đóng phim truyền hình kinh dị American Horror Story: Hotel.

Hoài Vũ