Chồng cũ Madonna kết hôn với bạn gái lâu năm

Đạo diễn Guy Ritchie tổ chức hôn lễ với người mẫu Jacqui Ainsley sau nhiều năm chung sống và đã có với nhau 3 mặt con.

Sau gần 3 năm đính hôn và 5 năm chung sống cùng nhau, chiều qua, Guy Ritchie (46 tuổi) đã quyết định làm lễ cưới với cô bạn gái người mẫu Jacqui Ainsley (33 tuổi). Hôn lễ được tổ chức trong khuôn viên biệt thự của cặp đôi ở Wiltshire, Anh. Hai người đã có với nhau 3 nhóc tỳ đáng yêu, con trai Rafael 3 tuổi, hai con gái Rivka 2 tuổi, và Levi 1 tuổi.

Hai con trai của Guy Ritchie và vợ cũ Madonna nâng váy cho mẹ kế.

Trong ngày trọng đại, cô dâu diện bộ váy ren trắng đuôi dài thướt tha của nhà thiết kế váy cưới người Anh Phillipa Lepley. Chú rể còn chia sẻ trên trang cá nhân bức hình hai con trai của anh với vợ cũ Madonna - Rocco, 14 tuổi và David Banda 9 tuổi - hào hứng nâng váy cưới giúp mẹ kế.

Rất nhiều khách mời nổi tiếng được mời tới dự đám cưới của đôi uyên ương trong đó có tài tử Brad Pitt, sao Người vận chuyển Jason Statham và bạn gái - "thiên thần" Rosie Huntington-Whiteley, nam diễn viên Man of Steel Henry Cavill và ngôi sao bóng đá David Beckham... Trên Instagram, Becks gửi lời chúc đặc biệt tới đôi tân lang tân nương và chia sẻ rất tự hào khi được làm khách mời trong phim hành động điệp viên The Man from U.N.C.L.E của Guy Ritchie.

Becks chia sẻ trên Insta bức ảnh chụp chung với Ritchie kèm lời chúc ý nghĩa tới đạo diễn người Anh.

Ritchie bắt đầu hẹn hò Ainsley từ tháng 4/2010, hai năm sau khi anh ly hôn nữ hoàng nhạc pop Madonna. Vị đạo diễn và nữ ca sĩ từng có 8 năm đầu ấp má kề và có với nhau hai người con, cậu con trai ruột Rocco, con trai nuôi David. Sau khi ly hôn, trong khi Ritchie yêu người mẫu Jacqui, Madonna cặp với chàng vũ công trẻ kém cô 29 tuổi, Brahim Zaibat. Cuộc tình "phi công trẻ, máy bay bà già" của cô và Brahim chấm dứt hồi cuối năm 2013. Nguyên nhân được cho là bởi cả hai đều quá bận rộn và ở cách xa nhau.

>>Một số hình ảnh trong đám cưới của Guy Ritchie

Trần Quỳnh