Chồng cũ lên tiếng trước tin đồn vẫn ngủ với Mariah Carey

Nick Cannon cho biết, mặc dù anh và Mariah luôn yêu thương, gần gũi với nhau nhưng không bao giờ đi quá giới hạn.

Trong chương trình truyền hình Wendy Williams Show hôm 27/4, khi Nick Cannon tâm sự về mối quan hệ thân thiết giữa anh và vợ cũ, nữ MC liền "tra khảo" liệu Nick và Mariah có còn ngủ với nhau hay không. Nam diễn viên mỉm cười đáp: "Có thể không có gì sai trái với điều đó, nhưng không phải trong trường hợp của tôi".

Nick giải thích: "Chúng tôi không có gì ngoài tình yêu vô điều kiện dành cho nhau. Ý tôi là, cô ấy rất quyến rũ nhưng bạn biết đấy, tôi tôn trọng Mariah. Tôi thường đặt bọn trẻ lên giường và trở về nhà".

Nick và Mariah có thể nằm trên giường cùng các con nhưng không ngủ cùng nhau.

Nick Cannon và Mariah chia tay năm 2014 sau 6 năm chung sống mặn nồng và có một cặp song sinh. Sau khi ly hôn, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, đoàn tụ trong những ngày lễ, thậm chí đi ăn tối hoặc du lịch nghỉ dưỡng cùng nhau.

Nói về hôn nhân đổ vỡ, Nick tự nhận: "Tất cả lỗi lầm là do tôi. Tôi đã gây ra điều đó". Chàng MC America's Got Talent đã không giải thích chi tiết lý do, tuy nhiên anh cũng hé lộ rằng, chuyện chia tay diễn ra một cách tự nhiên khi vợ chồng cảm thấy không còn phù hợp để chung sống bên nhau nữa: "Tôi nghĩ hôn nhân là nơi để hai người trở nên tốt hơn. Khi bạn cảm thấy không còn như vậy nữa, chia tay là cách tốt nhất. Đặc biệt là cho các con của chúng tôi, bởi chúng sẽ luôn là ưu tiên số một. Tôi có thể là một người bạn và người cha tốt hơn khi ở bên ngoài ngôi nhà".

Nick và Mariah thường xuyên đoàn tụ vì các con.

Sau khi ly hôn, Nick Cannon hẹn hò với một vài bóng hồng trong đó có Hoa hậu Guam, Brittany Bell. Họ chào đón một cậu con trai vào tháng 2 năm nay. Nick và Brittany không còn ở bên nhau nhưng vẫn chia sẻ việc chăm sóc em bé.

Mariah Carey yêu tỷ phú sòng bài James Packer và đính hôn vào tháng 1/2016. Tuy nhiên hai người hủy hôn vào tháng 10 năm ngoái sau một trận cãi vã nảy lửa trong kỳ nghỉ. Một tháng sau, diva 47 tuổi cặp với vũ công trẻ Bryan Tanaka. Mối tình của họ vừa kết thúc vào tháng 3 với nguyên nhân được cho là vì Bryan ghen tuông trước sự gần gũi của Mariah với chồng cũ.

Con gái của Nick và Mariah đến thăm con trai riêng của Nick và hoa hậu Brittany Bell.