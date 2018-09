Chồng cũ lên sân khấu ôm và cổ vũ Jennifer Lopez

Marc Anthony chia sẻ rằng, vợ cũ là người mà anh tin tưởng cả cuộc đời.

Marc và Jennifer trong concert ở Miami hôm 29/10.

Jennifer Lopez vừa có một đêm nhạc miễn phí ở Miami để ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton. Sau khi trình diễn một số ca khúc hit như Let’s Get Loud, On the Floor, nữ ca sĩ mời bà Hillary lên phát biểu và kêu gọi bầu cử. Chồng cũ của cô - ca sĩ Marc Anthony cũng bất ngờ lên sân khấu để thể hiện tình cảm dành cho hai người phụ nữ đặc biệt.

Marc trao cho J.Lo cái ôm nồng nhiệt và chia sẻ: "Tôi ở đây để ủng hộ hai người phụ nữ, người mà tôi tin tưởng bằng cả cuộc đời, người mà tôi tin tưởng cùng các con tôi. Đây là khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử".

Marc tới ủng hộ cả hai người phụ nữ mà anh tin yêu.

Đây là lần thứ hai Marc Anthony tới xem đêm nhạc của Jennifer Lopez và cổ vũ hết mình cho cô. Lần trước là vào tháng 8 tại Las Vegas khi Marc đi cùng vợ mới - người mẫu Shannon De Lima. Anthony và J.Lo đã ly hôn 5 năm nhưng vẫn coi nhau như bạn bè và chia sẻ việc chăm sóc hai con song sinh.

Đêm nhạc của Jennifer ở Miami diễn ra vào tối thứ 7 lất phất mưa nhưng gần 8.000 khán giả vẫn nhảy không ngừng theo các giai điệu nhạc dance sôi động của J.Lo suốt 3 tiếng. Trong những bộ trang phục sexy, nữ ca sĩ 47 tuổi đã biểu diễn bốc lửa khiến các fan không ngừng hò hét cổ vũ. Sau concert, Jennifer hạnh phúc thổ lộ trên Instagram: "Cảm ơn các bạn Florida vì đã đến tối nay. Một đêm thật tuyệt vời!".

Hoài Vũ