Chồng cũ Katy Perry trải lòng về những năm tháng nghiện sex

Nam diễn viên Russell Brand thú nhận, đã có thời anh quay cuồng trong thú vui xác thịt và xem phim khiêu dâm sau khi cai nghiện ma túy.

Russell Brand đã mở lòng tâm sự về quá khứ tăm tối của anh nhân dịp phát hành cuốn sách Recovery: Freedom From Our Addictions. Danh hài 42 tuổi người Anh không ngần ngại chia sẻ về thời nghiện rượu, nghiện ma túy và cả những năm tháng đắm chìm trong cơn nghiện sex.

Russell Brand đã vật lộn nhiều năm với những cơn nghiện.

Russell trải lòng trên tạp chí Us Weekly: "Khi bắt đầu biết về tình dục ở tuổi thiếu niên, tôi đã trở nên ám ảnh với sex, phụ nữ và phim đen. Lúc đó tôi không thoải mái với cơ thể (béo mập) của mình, bởi vậy vấn đề của tôi xoay quanh phim khiêu dâm và đồ ăn. Sau đó tôi chuyển sang dùng ma túy từ năm 16 đến 19 tuổi rồi hít heroin. Tôi giảm cân và chuyển từ ngoại ô vào thành phố sống. Phụ nữ ở đó vô cùng hấp dẫn khiến tôi phát điên. Thói nghiện sex đã quay trở lại. Nó càng tồi tệ hơn khi tôi đã cai rượu và ma túy thành công. Tôi nhớ thời gian kinh khủng đó kéo dài từ 5 đến 10 năm. May mắn tôi là người chuẩn men và chỉ đam mê những phụ nữ trưởng thành chứ không có những thú vui quái đản. Đây là điều rất may khi bạn bị nghiện sex".

Russell Brand cũng có lần từng kể, trong một đêm anh đã ngủ với 10 cô gái - hầu hết là những cô nàng tình cờ gặp gỡ. Tuy nhiên, chứng nghiện sex cùng với nghiện rượu và ma túy không khiến anh hạnh phúc mà chỉ thêm cô đơn, mất mát. Nam diễn viên tâm sự: "Hút thuốc quá nhiều, uống rượu quá nhiều, dùng cocaine, ma túy mạnh và xem quá nhiều phim khiêu dâm - đó thực sự là những khoảnh khắc kinh khủng và cô đơn nhất. Tôi từng có một công việc ở MTV, từng có một show trên radio nhưng tất cả đã mất. Bạn bè rời bỏ tôi. Những người bạn gái cũng bỏ tôi đi. Tôi đã rất sợ hãi".

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Russell Brand đã đi cai nghiện ma túy và những năm sau đó tiếp tục cai nghiện sex. Đó là cả quá trình dài cần đến sự quyết tâm và bền bỉ. Russell chiêm nghiệm: "Tôi giống như đã bước vào một trường đại học về sức khỏe tâm thần và giờ đã tốt nghiệp". Đây cũng là lý do anh viết sách để giúp đỡ những người bị sa ngã giống như mình.

Russell và Katy Perry.

Khi kết hôn với nữ ca sĩ Katy Perry năm 2010, Russell Brand đã không còn vướng nghiện ngập. Tuy nhiên, danh hài thú nhận, thời đó anh vẫn chưa đủ trưởng thành để giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cặp sao chia tay sau 14 tháng chung sống.

Russell Brand tâm sự, trong 5 năm qua anh đã thay đổi rất nhiều trong nỗ lực trở thành một người đàn ông tốt hơn. Dấu mốc thực sự giúp anh "lột xác" là khi con gái chào đời năm 2016. "Làm bố đã giúp tôi nhận ra rằng, những nhu cầu của bản thân tôi không còn quan trọng nữa mà tất cả những gì tôi cần làm là vì cô bé".

Russell vừa kết hôn với blogger Laura Gallacher vào tháng 8 vừa qua sau một năm chào đón cô con gái đầu lòng.

Ngôi sao xứ sương mù hiện rất hạnh phúc bên người vợ thứ hai - blogger Laura Gallacher và thiên thần nhỏ một tuổi.