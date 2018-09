Chồng cũ dọa kiện Britney Spears ra tòa để nhận thêm tiền trợ cấp nuôi con

Sau khi thương thuyết riêng không thành công, cựu vũ công Kevin Federline đã chọn giải pháp mạnh tay là đưa vụ việc ra tòa.

Britney và vũ công Kevin ngày còn chung sống.

Chồng cũ Britney, Kevin Federline, gần đây đã gửi thư cho nữ ca sĩ yêu cầu tăng tiền hỗ trợ nuôi hai cậu con trai sau khi thu nhập của cô tăng vọt nhờ tour diễn Piece of Me ở Las Vegas. Luật sư của Kevin tiết lộ trên ET, cựu vũ công muốn tăng ít nhất là gấp đôi số tiền trợ cấp hiện tại để các con của cô có mức sống tốt hơn nữa. Từ năm 2008 đến nay, Britney vẫn chu cấp cho chồng cũ đều đặn mỗi tháng 20.000 USD (hơn 450 triệu đồng) để anh toàn quyền chăm sóc các con.

Tuy nhiên phía Britney đã bác bỏ đề nghị tăng tiền trong cuộc thương thảo riêng giữa hai bên vào cuối tuần trước. Nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ cho biết, Britney và cha cô không đồng tình với yêu cầu của Kevin vì cho rằng, số tiền 20.000 USD là đã vượt quá chi phí cho hai cậu con trai Sean Preston 12 tuổi và Jayden James 11 tuổi. Thậm chí họ cho rằng, tiền Kevin chi tiêu cho các con chỉ bằng một nửa số tiền anh được Britney đưa.

"Chúng tôi muốn biết 20.000 USD đã đi đâu", đội của Britney nói, "Kevin muốn tăng tiền trợ cấp nhưng anh ta không thể giải trình được 20.000 USD đã chi tiêu vào những đâu".

Britney và hai con trai.

Phía Britney cũng nhấn mạnh rằng, việc nữ ca sĩ tăng thêm thu nhập sẽ không thay đổi nhu cầu tiêu pha của hai con trai: "Điều này không liên quan đến những gì tốt nhất cho các con hay mức sống của Sean và Jayden phải tương đương với mức sống của Britney. Cô ấy đã chi trả cho mọi thứ bọn trẻ cần".

Theo The Blast, trong cuộc thảo luận giữa hai bên, bố Britney (vốn là người bảo hộ cho cô từ năm 2008) đã gạt phăng đề nghị của con rể cũ đồng thời chất vấn khiến Kevin cảm thấy bị "xúc phạm". Luật sư của anh khẳng định, nếu không đạt được bằng thỏa thuận, họ sẽ kiên quyết đưa vụ việc ra tòa.

"Ông Jamie Spears không nên nhầm lẫn vai trò của mình, ông chỉ là người giám hộ cho Britney chứ không phải giám hộ cho Kevin", luật sư Kaplan cho biết, "Kevin chỉ muốn các có mức sống tốt hơn khi số tiền trợ cấp tăng lên, không phải vấn đề Britney mua mọi thứ cho bọn trẻ. Nếu chúng tôi không thể đạt được bằng thương thảo, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tòa".

Nếu chiến đấu tại tòa, phía Kevin Federline sẽ yêu cầu Britney phải kê khai chi tiết thu nhập và chi phí hàng năm của Britney bao gồm cả các bản khai thuế mới nhất để anh có thể đưa ra một con số thích hợp dựa vào đó. Theo ET, tài sản của Britney đã tăng cao sau 4 năm trình diễn ở Las Vegas. Mỗi đêm diễn, giọng ca Toxic nhận được cát-xê 475.000 USD.

Kevin đề nghị tăng tiền trợ cấp nuôi con sau khi Britney kết thúc tour diễn 4 năm thành công ở Las Vegas.

Sau khi ly hôn vào năm 2007, vì Britney bị khủng hoảng tinh thần nên chồng cũ của cô được tòa cho quyền nuôi con. Trong những năm qua, Kevin luôn tạo điều kiện thuận lợi để Britney thăm các con và đón bọn trẻ về nhà. Kevin từng khen ngợi Britney là một người mẹ tuyệt vời của hai cậu con trai và ngược lại, nữ ca sĩ cũng luôn cảm kích chồng cũ vì đã chăm sóc rất tốt các con.

Ngoài hai con chung với Britney, Kevin Federline có thêm 4 người con khác từ mối tình đầu tiên và cuộc hôn nhân sau này.