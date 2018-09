Chồng Celine Dion qua đời

Nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil đã trải qua nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư vòm họng.

Celine Dion và Rene Angelil.

Người đại diện của gia đình Celine Dion xác nhận tin buồn vào đêm thứ 5, 14/1: "Ông Rene Angelil, 73 tuổi, đã qua đời sáng nay tại nhà riêng ở Las Vegas sau thời gian dài kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư. Gia đình mong được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm này".

Rene Angelil được chẩn đoán ung thư vòm họng từ năm 1998, từng chữa trị thành công nhưng sau đó bệnh lại tái phát. Ông đã phẫu thuật cắt bỏ khối u trong vòm họng vào cuối năm 2013, dù vậy từ đó đến nay bệnh tình không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Mỗi ngày ông đều phải chống chọi với những cơn đau và không thể tự ăn. Giữa năm 2014, Celine Dion đã tuyên bố dừng sự nghiệp để tập trung chăm sóc cho chồng.

Rene Angelil không chỉ là người bạn đời mà còn là người dẫn dắt Celine Dion tới sự nghiệp âm nhạc và quản lý công việc cho diva Canada. Năm 1980, Rene đã phát hiện ra tài năng của cô bé Dion 12 tuổi khi cô gửi cho ông bản demo ca khúc viết cùng mẹ. Rene đã ký hợp đồng với Celine ngay sau đó, thậm chí còn thế chấp nhà để vay tiền sản xuất album đầu tay La Voix Du Bon Dieu cho cô.

Gia đình hạnh phúc của Celine Dion.

Sau một thời gian dài gắn bó, năm 1994, Rene và Celine Dion kết hôn. Khoảng cách 26 tuổi không ngăn trở tình cảm sâu sắc giữa họ. Vợ chồng Celine chào đón con trai đầu lòng vào năm 2001, 9 năm sau, Celine sinh tiếp một cặp song sinh con trai.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ USA Today năm ngoái, giọng ca My Heart Will Go On từng chia sẻ, Rene luôn thổ lộ với cô mong ước cuối cùng trước khi nhắm mắt buông tay là có vợ ở bên. "Tôi hỏi anh: Anh đang sợ đó ư? Em hiểu mà. Hãy kể cho em về nỗi sợ của anh. Và rồi René nói với tôi: Anh muốn được chết trong vòng tay của em".

Hoài Vũ