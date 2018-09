Chồng Celine Dion muốn được chết trong vòng tay vợ

Đó là ước nguyện của nhà sản xuất 73 tuổi René Angélil khi căn bệnh ung thư vòm họng ngày càng tiến triển xấu.

Celine Dion mới đây có cuộc gặp gỡ và trả lời phỏng vấn với tờ USA Today. Giọng ca My Heart Will Go On không ngần ngại trải lòng về người chồng đáng thương đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Diva Mỹ cho biết, René Angélil mỗi ngày vẫn phải vật lộn với bệnh tật. Ông luôn thổ lộ với cô rằng, mong ước cuối cùng trước khi nhắm mắt buông tay là có vợ ở bên.

Bệnh tình của René Angélil đang ngày một xấu đi.

"Tôi hỏi anh: 'Anh đang sợ đó ư? Em hiểu mà. Hãy kể cho em về nỗi sợ của anh'. Và rồi René nói với tôi, 'Anh muốn được chết trong vòng tay của em", Celine nhớ lại. Tháng 8 năm ngoái, nữ ca sĩ 47 tuổi đã tuyên bố dừng sự nghiệp để tập trung chăm sóc sức khỏe của chồng. Tuy nhiên, cách đây không lâu cô đã quay lại sân khấu vì đó là ước nguyện của đức lang quân.

Celine chia sẻ: "René là quản lý trong công việc cũng như cuộc đời tôi. Dù đôi khi anh vẫn hay lo sợ ra đi mà không có tôi ở bên nhưng René thật sự muốn tôi đứng trên sân khấu, làm show và trả lời các cuộc phỏng vấn. Ban đầu, tôi không có ý định bắt tay lại với công việc, tôi thực sự không cần. Các bạn đừng nghĩ sai rằng tôi hết yêu nghề, tôi vẫn thích được hát cho mọi người nghe nhưng cũng có những ưu tiên của riêng mình. René Angélil luôn hiểu và động viên tôi”. Cô cũng bày tỏ: "Điều quan trọng tôi cần làm lúc này là nói với chồng rằng chúng tôi sẽ ổn. Tôi sẽ chăm sóc con cái. Khán giả sẽ có thể xem tôi biểu diễn vào những dịp khác".

Celine Dion rất mực thương yêu chồng.

Chồng Celine Dion, nhà sản xuất âm nhạc René Angelil, đã phẫu thuật cắt bỏ khối u trong vòm họng vào cuối năm 2013 nhưng từ đó đến nay bệnh tình không hề có dấu hiệu thuyên giảm. René không thể tự ăn bằng miệng mà phải đặt một ống xông vào thực quản và phải được vợ bón thức ăn 3 lần mỗi ngày. Cặp sao hiện sống ở nhà riêng tại Las Vegas với 3 người con, Rene Charles 14 tuổi và cặp sinh đôi 4 tuổi Eddy, Nelson.

Trần Quỳnh