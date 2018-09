Chị gái Robert Pattinson dự thi X Factor

Lizzy Pattinson, 31 tuổi, đã chinh phục Simon Cowell và các vị giám khảo bằng chất giọng khàn, truyền cảm của cô.

Robert Pattinson và chị gái.

Theo nguồn tin chia sẻ trên tờ Mirror, chị gái của "chàng ma cà rồng" là Lizzy Pattinson vừa ứng tuyển cuộc thi X Factor Anh. Trong vòng sơ tuyển, 4 vị giám khảo là Simon Cowell, Cheryl Fernandez-Versini, Mel B và Louis Walsh đều ấn tượng trước Lizzy. Nguồn tin chia sẻ. "Cô ấy thực sự rất nổi bật, khác hẳn với những thí sinh khác. Lizzy chinh phục ban giám khảo bằng chất giọng khàn, truyền cảm. Cô ấy có thể sẽ tiến rất xa".

Lizzy Pattinson sẽ xuất hiện trên sân khấu Wembley Arena tại London vào cuối tuần này để tham gia vòng loại đầu tiên, được phát sóng trên truyền hình. Robert đang ở Anh, bởi vậy rất có thể anh sẽ tới cổ vũ chị gái biểu diễn.

Lizzy trong một buổi biểu diễn ở Vienna.

Mặc dù là chị của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới nhưng Lizzy lại không muốn mượn danh em để đánh bóng tên tuổi cho mình. Khi đăng ký dự thi, cô không đề cập tới em trai với các giám khảo và nhà sản xuất.

Lizzy Pattinson có niềm đam mê âm nhạc từ lâu. Năm 2003, cô từng lọt vào top 20 bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh với MV nhạc dance Let The Sunshine In. Trước đó, ca khúc Dreaming của cô leo lên vị trí 24. Lizzzy cũng được cho là góp giọng vào một số ca khúc trong loạt phim Chạng vạng của Robert.

MV "Let The Sunshine In" của Lizzy Pattinson

Hoài Vũ