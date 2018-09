Cher 72 tuổi vẫn trẻ trung với quần jeans và áo trễ vai

Giọng ca "Believe" không chỉ gây ấn tượng vì ngoại hình trẻ đẹp mà còn bởi giọng hát quyến rũ khi thể hiện bài "Fernando" trong bộ phim ca nhạc này. Sau khi tham gia "Mamma Mia! Here We Go Again", Cher đã quyết định thực hiện một album cover nhạc của ABBA.